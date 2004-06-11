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    11 июня 2004

    EP-5EPA+ — системная плата EPoX на i915P:

    18:13

    Антивирусы: Avast! v.4.1.412:

    16:50

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.3.1.76:

    16:25

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.01:

    16:00

    Утилиты: DVDIdle v.5.01:

    15:35

    Тайваньские разочарования: системные платы, видеокарты, фотокамеры:

    15:19

    Утилиты: ManageDesk v.2.17:

    15:10

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2005 v.1.0.1:

    14:45

    EMU-0404 — очередная профессиональная звуковая карта Creative:

    14:38

    Мультимедиа: BlazeMedia Pro v.5.10.1:

    14:20

    Intersil: в борьбе за эффективную зарядку аккумуляторов:

    14:01

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.0.0.7 Build 0609 Final:

    13:55

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.3.4:

    13:30

    BenQ начнет продажи 56-дюймовых ЖК-телевизоров раньше Samsung:

    13:13

    Менеджеры закачек: Internet Download Accelerator v.3.1.2:

    13:05

    Почтовые клиенты и фильтры: InboxShield v.3.2:

    12:40

    TravelMate 290E: ноутбуки Acer на Celeron M:

    12:38

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.0.0 Build 1010 RC4:

    12:15

    Фото дня: беспроводный ресивер SMCWMR-AG EZ-Stream от SMC Networks:

    12:11

    Chaintech: карты на GeForce 6800 — сколько их будет в России?:

    11:53

    Мультимедиа: ThumbsPlus v.7.0 Beta 7:

    11:50

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.02 Build 031:

    11:25

    Xilinx не будет делать 90-нм чипы с IBM:

    11:14

    iSuppli подтверждает снижение темпов падения цен на память:

    11:13

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7 RC3:

    11:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.0.9 RC:

    10:45

    Nanya начинает продажи Super Elixir:

    10:35

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов Lite-On и Plextor:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 июня):

    10:00

    Мировой рынок памяти: штиль:

    09:48

    Samsung вышла на 1 место по продажам ЖК-дисплеев:

    09:00

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