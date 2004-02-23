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    23 февраля 2004

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.0 Build 981.14 RC:

    16:25

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.4b:

    16:00

    Файловые обменники: LimeWire v.3.8.6:

    15:35

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.22:

    15:10

    Почтовые клиенты и фильтры: InboxShield v.3.0.3:

    14:45

    Менеджеры закачек: Net Transport v.1.82a:

    14:20

    Утилиты: Ad Muncher v.4.51.8416:

    13:55

    Мультимедиа: Blaze Media Pro v.5.04:

    13:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Manager v.1.08:

    13:05

    Диагностика: SpeedFan v.4.10:

    12:40

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.00 Beta 1:

    12:15

    Мультимедиа: Sonique2 Beta Build 102:

    11:50

    Неофициальный релиз долгожданных драйверов ForceWare v.56.56:

    11:25

    Антивирусы: McAfee Stinger v.2.0.2:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 февраля):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 16 по 22 февраля 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 16 по 22 февраля 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 16 по 22 февраля 2004 года):

    10:00

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