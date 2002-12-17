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    17 декабря 2002

    Неофициальные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    19:24

    Утилиты: O&O DriveLED:

    19:17

    Утилиты: Tweak Total Commander 5.50.1:

    19:08

    Запись: DVDXCopy v.1.3:

    19:02

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.11:

    18:56

    Утилиты: Intel Active Monitor v.1.18:

    18:50

    Утилиты: AutoBench3D v.2.0 Beta:

    18:45

    Samsung строит еще один завод по производству ЖК-панелей:

    18:43

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player:

    18:36

    Microsoft: 7 января 2003 года мир увидит Windows XP: Plus! Digital Media Center Edition и многое другое:

    18:23

    Microsoft: выход DirectX 9.0 Final уже не за горами:

    17:48

    Новые драйверы для USB2.0 материнских плат на базе чипсетов VIA:

    17:32

    Утилиты: Aflash v.2.21:

    17:26

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS, Jetway и Soyo:

    17:26

    Все драйверы прошедшей недели (09.12.2002-15.12.2002):

    17:20

    Kingston и Infineon: отныне – стратегические партнеры:

    17:05

    Все BIOS прошедшей недели (09.12.2002-15.12.2002):

    16:33

    iPAQ H5400 в роли универсального ПДУ с помощью ПО Nevo:

    16:14

    Системная Socket 478 плата A4-A985 от Sapphire на чипсете ATI Radeon IGP 340:

    15:52

    Fuji FinePix S602SE (Special Edition): новая профессинальная версия S602:

    15:44

    Модули памяти PC-3700 EL DDR от OCZ Technology:

    15:15

    20,1-дюймовый ЖК-дисплей Sharp с функцией гамма-коррекции:

    13:57

    E450: новый 19-дюймовый CRT монитор Sony:

    12:07

    RoverScan 117GS и 117GF: новые 17-дюймовые ЭЛТ мониторы от RoverScan:

    11:13

    Фото дня: карта Radeon 9500 Pro от ATI:

    10:46

    Новая серия ЖК мониторов Xoro:

    10:25

    Три новые модели фотопринтеров серии Epson Stylus Photo:

    10:06

    Новые серверные компоненты от Intel на базе Intel Xeon с FSB 533 МГц:

    09:42

    32, 64 и 128 Мб флэш-брелоки Data Traveler от Kingston:

    09:27

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