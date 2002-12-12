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    12 декабря 2002

    Утилиты: nnBackup v.2.15:

    15:49

    Утилиты: nnCron v.1.88 (пререлиз):

    15:29

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.2.0.6:

    15:19

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.03:

    15:13

    Утилиты: MagicTweak v.1.97:

    15:09

    Интернет и сети: Avant Browser v.7.0.1.5:

    15:05

    Утилиты: SpyBot-Search & Destroy v.1.1 Rel 3:

    15:02

    RADEON 9100 Atlantis от Sapphire Technology:

    14:44

    Утилиты: True Launch Bar v.2.2:

    14:22

    Интернет и сети: LeechGet 2002 v.1450 RC3:

    14:15

    Утилиты: Application Warp v.4.5:

    14:01

    Утилиты: CDCheck v.3.0.1.43 Final:

    13:57

    IEDM, 90 нм техпроцесс: версии от Intel и IBM:

    13:52

    Утилиты: Actual Transparent Windows v.1.4:

    13:35

    Официальные WDM-драйверы от NVIDIA:

    13:16

    Обновление драйверов от NVIDIA под Linux:

    13:10

    Запись: Blindwrite Suite Preview v.4.2.6:

    13:00

    Утилиты: UltraISO v.5.5:

    12:53

    Мультимедиа: PowerDVD XP DVS:

    12:43

    Утилиты: DVD Region-Free v.1.28:

    12:10

    Утилиты: Nero CD Speed v.1.02:

    12:06

    Новый BIOS для материнских плат Tyan:

    11:54

    Обновление драйверов для видеокарт Leadtek:

    11:52

    Драйверы для USB 2.0 от Adaptec:

    11:49

    17-дюймовые ЖК дисплеи Sharp LL-T17D3:

    07:04

    Цветной дисплейный модуль от TDK на основе неорганической EL технологии:

    06:45

    ASUS станет OEM-производителем системных плат для Intel в 2003:

    05:00

    Модули OCZ EL DDR PC-3500 Dual Channel от OCZ Technology:

    04:48

    Декабрьские контрактные цены на 15- и 17-дюймовые TFT LCD все же пошли вниз:

    04:32

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