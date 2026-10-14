Яркость до 6000 люмен, 4K и 120 Гц: Xgimi представила лазерные проекторы Horizon 30 для домашнего кинотеатра и игр

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Xgimi выпустила новую линейку проекторов Horizon 30, в которую вошли версии Pro, Max и Ultra Max. Все три новинки рассчитаны на домашний просмотр фильмов и игры на большом экране.

Автор: Xgimi Источник: us.xgimi.com

Для просмотра фильмов предусмотрена поддержка Dolby Vision, HDR10+ и других форматов HDR. Система Dual Intelligent Iris автоматически подстраивает яркость под отображаемую сцену на экране.

Компания предусмотрела и игровые функции: новинки поддерживают переменную частоту обновления, AMD FreeSync и режим низкой задержки. По данным производителя, задержка ввода составляет 1 мс при разрешении 1080p и частоте 240 Гц, а при выводе в 4K с частотой 120 Гц достигает 1,9 мс.

Для подключения внешней акустики предусмотрен HDMI с поддержкой eARC. За воспроизведение звука отвечают два динамика мощностью по 12 Вт. При установке можно использовать оптический зум, регулировку положения объектива и автоматическую настройку изображения. Встроенная поворотная подставка позволяет менять направление проекции, а память объектива сохраняет до пяти пользовательских настроек.

Основные различия между моделями связаны с яркостью и контрастностью изображения. Характеристики всех трех проекторов приведены в таблице ниже:

Характеристика Horizon 30 Pro Horizon 30 Max Horizon 30 Ultra Max
Разрешение 4K 4K 4K
Яркость 4800 ISO люмен 5300 ISO люмен 6000 ISO люмен
Контрастность 8000:1 9000:1 10000:1
Частота обновления До 120 Гц До 120 Гц До 120 Гц
Цена на предзаказе $1899 $2499 $2999
Обычная цена $2499 $2999 $3499

По заявлению производителя, по сравнению с серией Horizon 20 новые проекторы обеспечивают на 15% большую яркость, семикратный рост контрастности и вдвое более высокую частоту обновления.

Предварительные заказы в США принимаются до 31 октября. В комплект входят подставка для напольной или потолочной установки и две пары 3D-очков. Открытые продажи начнутся 1 ноября.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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