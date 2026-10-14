Яркость до 6000 люмен, 4K и 120 Гц: Xgimi представила лазерные проекторы Horizon 30 для домашнего кинотеатра и игр
Xgimi выпустила новую линейку проекторов Horizon 30, в которую вошли версии Pro, Max и Ultra Max. Все три новинки рассчитаны на домашний просмотр фильмов и игры на большом экране.
Для просмотра фильмов предусмотрена поддержка Dolby Vision, HDR10+ и других форматов HDR. Система Dual Intelligent Iris автоматически подстраивает яркость под отображаемую сцену на экране.
Компания предусмотрела и игровые функции: новинки поддерживают переменную частоту обновления, AMD FreeSync и режим низкой задержки. По данным производителя, задержка ввода составляет 1 мс при разрешении 1080p и частоте 240 Гц, а при выводе в 4K с частотой 120 Гц достигает 1,9 мс.
Для подключения внешней акустики предусмотрен HDMI с поддержкой eARC. За воспроизведение звука отвечают два динамика мощностью по 12 Вт. При установке можно использовать оптический зум, регулировку положения объектива и автоматическую настройку изображения. Встроенная поворотная подставка позволяет менять направление проекции, а память объектива сохраняет до пяти пользовательских настроек.
Основные различия между моделями связаны с яркостью и контрастностью изображения. Характеристики всех трех проекторов приведены в таблице ниже:
|Характеристика
|Horizon 30 Pro
|Horizon 30 Max
|Horizon 30 Ultra Max
|Разрешение
|4K
|4K
|4K
|Яркость
|4800 ISO люмен
|5300 ISO люмен
|6000 ISO люмен
|Контрастность
|8000:1
|9000:1
|10000:1
|Частота обновления
|До 120 Гц
|До 120 Гц
|До 120 Гц
|Цена на предзаказе
|$1899
|$2499
|$2999
|Обычная цена
|$2499
|$2999
|$3499
По заявлению производителя, по сравнению с серией Horizon 20 новые проекторы обеспечивают на 15% большую яркость, семикратный рост контрастности и вдвое более высокую частоту обновления.
Предварительные заказы в США принимаются до 31 октября. В комплект входят подставка для напольной или потолочной установки и две пары 3D-очков. Открытые продажи начнутся 1 ноября.
Источник: Notebookcheck
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