XGIMI выпустила лазерный 4K-проектор с яркостью 4500 люменов и звуком Harman Kardon

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Компания XGIMI выпустила в Китае проектор RS30 Pro High Brightness Edition, увеличив световой поток с 3200 до 4500 люменов CVIA по сравнению с обычной версией RS30 Pro. Новинка выводит изображение в разрешении 4K и поддерживает частоту обновления 120 Гц, что делает её подходящей не только для домашнего кинотеатра, но и для игр на большом экране. Устройство уже поступило в продажу на китайской площадке JD.com по цене 7299 юаней, или примерно 1100 долларов.

Автор: XGIMI Источник: www.gizmochina.com

За формирование изображения отвечает DLP-система с DMD-чипом диагональю 0,47 дюйма и разрешением 3840 x 2160 пикселей. Источником света служит лазерная система QuaLas42 с 26 лазерными чипами. Переменная диафрагма регулируется в диапазоне F/2.0-F/5.0, позволяя менять параметры оптики в зависимости от условий просмотра. Заявленная контрастность составляет 4000:1, а динамическая достигает 60 000:1. Проектор охватывает 98% цветового пространства BT.2020 и поддерживает Dolby Vision, HDR10+ и HDR Vivid.

Для игр предусмотрены режимы VRR и ALLM, а также технология AMD FreeSync Premium. Два разъёма HDMI 2.1, один из которых поддерживает eARC, позволяют подключать игровую технику и аудиосистемы. За звук отвечают два динамика Harman Kardon мощностью по 12 Вт.

Встроенная поворотная подставка обеспечивает вращение на 360 градусов по горизонтали и наклон на 135 градусов по вертикали, а система Eagle-Eye 5.0 автоматически настраивает фокус, корректирует геометрию изображения и распознаёт препятствия. Проектор оснащён процессором MediaTek MT9681, 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Его размеры составляют 298 x 249 x 190 мм, масса — 4,9 кг.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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