Xbox теряет треть продаж, а PlayStation сдает позиции: рынок игровых консолей в США переживает худший спад за десятилетия

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Американцы стали заметно реже покупать игровые консоли. Если раньше спад продаж в основном затрагивал Xbox, то теперь похожие проблемы возникли и у Sony. По данным аналитиков Circana, рынок переживает один из самых тяжелых периодов за последние четыре десятилетия.

Автор: Roberto Vincenzo Minasi Источник: unsplash.com

С начала года по август продажи Xbox Series X и S в США сократились на 33% по сравнению с прошлым годом. У PlayStation 5 падение оказалось менее выраженным, но тоже значительным: консоли стали покупать на 25% реже.

Одной из главных причин стало подорожание устройств. На фоне роста цен покупатели все чаще могут откладывать покупку новой системы или продолжать пользоваться старой. Проблему усугубляет и нехватка комплектующих. Производители электроники сталкиваются с ростом цен на память и другие детали, которые также востребованы при создании центров обработки данных для ИИ. Дополнительные расходы вынуждают компании повышать стоимость готовых устройств.

Быстро решить проблему вряд ли получится. Дефицит памяти может сохраняться еще несколько лет, а затраты на накопители продолжат расти. Это создает дополнительные трудности для Sony и Microsoft, которым предстоит готовить к выходу консоли следующего поколения.

Источник: Gagadget

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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