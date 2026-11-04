Во Владивостоке запустили производство телевизоров на площадке бывшего завода двигателей Mazda

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Компания «Санрайз Электроникс» запустила контрактное производство телевизоров в Приморском крае на площадке бывшего завода Mazda. Проектная мощность предприятия превышает 600 тысяч единиц продукции в год с перспективой расширения до 1,2 млн. Речь идет о Smart TV (Смарт ТВ) — телевизорах со встроенным мини-компьютером и доступом в интернет.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

В основе бизнес-модели проекта — контрактная сборка потребительской электроники для отечественных дистрибьюторских брендов. «Санрайз Электроникс» уже заключила первый контракт на поставку с якорным партнером.

По словам представителей Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), открытие нового производства во Владивостоке укрепляет индустриальную базу Приморья. Успешный запуск проекта подтверждает эффективность господдержки, которая создает благоприятную среду для привлечения инвестиций, открытия высокотехнологичных производств и формирования новых компетенций в электронной промышленности.

Производственная площадка разместилась на базе бывшего завода по выпуску двигателей Mazda. Текущие ресурсы предприятия рассчитаны на выпуск свыше 600 тысяч телевизоров в год, при этом заложенный потенциал модернизации позволяет удвоить этот показатель.

Японская компания Mazda ушла из России и покинула завод во Владивостоке (совместное предприятие «Мазда Соллерс») в ноябре 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих и санкций, продав свою долю российскому партнеру «Соллерс». Позднее часть мощностей и площадей задействовали под новые проекты — например, компания «Альтер Инвест» разместила там линии сборки бытовой техники.

Источник: Правительство Приморского Края

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор avia_news Рейтинг +0.10
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