TRMNL представила Frame, рамку-дисплей на цветной электронной бумаге с диагональю 31,5 дюйма. Экран Spectra 6 с разрешением 2560 на 1440 пикселей помещён в деревянный корпус, который компания делает вручную в собственной мастерской. Рамка рассчитана на показ картин, фотографий и другой статичной графики, а через плагины на ней можно держать календарь или погоду. Корпус выпускается из белого дуба, вишни, ореха и сапеле.

Внутри установлен аккумулятор на 10 000 мА·ч, который, по заявлению TRMNL, работает от двух до шести месяцев в зависимости от частоты обновления экрана. Для постоянного питания на задней стороне есть порт USB-C, а работать без сети позволяет слот microSD. Обновление в заданное время, а не через равные интервалы, уменьшает мерцание и экономит заряд.

Рамку можно повесить горизонтально или вертикально без дополнительного крепежа, подставка продаётся отдельно. За цветопередачу отвечает движок Lazarus: по словам компании, он даёт лучшее совпадение цветов среди дисплеев Spectra 6, а его код обещают открыть. Ещё TRMNL запустила плагин Local Art, где любой автор может загрузить свои работы и продавать их.

Первая партия составит около 470 устройств, основные поставки начнутся в начале 2027 года. Предзаказ на Frame открыт за 1299 долларов.

Источник: IT Home