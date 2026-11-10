TCL представила проектор C2R: поворот на 285 градусов, Roku TV и звук Dolby Audio

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Компания TCL представила компактный проектор C2R с разрешением Full HD, встроенной акустикой Dolby Audio и поворотной подставкой. Самое заметное изменение по сравнению с предшественником TCL C1 — яркость изображения: она выросла с 230 до 350 ISO-люменов. Это увеличение примерно на 52%, что должно сделать проекцию более комфортной при неидеальном затемнении помещения.

Автор: TCL Источник: www.amazon.de

Рост яркости обеспечили новая LTPS LED-технология дисплея от подразделения TCL CSOT и модернизированный оптический блок с тремя полностью просветлёнными стеклянными линзами. Дополнительная двойная теплоизоляция призвана продлить срок службы оптических компонентов. Проектор способен формировать изображение диагональю от 40 до 150 дюймов при заявленной контрастности 2000:1.

Встроенный поворотный механизм позволяет менять направление проекции на 285 градусов, выводя изображение не только на стену, но и на потолок. Оптический блок защищён от пыли по стандарту IPX5. Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, автофокусировка и распознавание препятствий помогают настроить картинку без ручной регулировки. При этом заявленная яркость в 350 ISO-люменов всё ещё предполагает использование проектора преимущественно в затемнённой комнате, а не при ярком дневном свете.

За звук отвечает 10-ваттный динамик с поддержкой Dolby Audio. По данным TCL, максимальная громкость достигает 85 дБ, а нижняя граница воспроизводимых низких частот составляет 80 Гц. Система охлаждения работает с уровнем шума менее 30 дБ.

Проектор оснащён Roku TV OS с доступом к Netflix и другим стриминговым сервисам. Предусмотрены HDMI, USB, Apple AirPlay, трансляция экрана Android, Bluetooth 5.2 и выход на наушники 3,5 мм. На американском рынке устройство предлагается за 239,99 доллара.

Источник: notebookcheck

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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