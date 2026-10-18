Super Nt+ и Mega Sg+: Analogue пересобрала свои FPGA-консоли, добавив беспроводные геймпады и USB-C

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Производитель ретро-приставок на базе FPGA, компания Analogue, показала в четверг пару обновлённых машин — Super Nt+ и Mega Sg+. Первая читает картриджи Super Nintendo, вторая охватывает библиотеки Sega Mega Drive, Master System, Game Boy и SG-1000.

Автор: Analogue Источник: www.ithome.com

Индекс «+» маркирует шаг вперёд относительно дебютных ревизий: консоли получили Bluetooth и радиоканал 2,4 ГГц, схему питания через USB-C и новый порт USB-A. Переработаны внешний облик и коробка, появились горячая замена картриджей без перезагрузки, автоматический приоритет подключённого проводного контроллера, а также дублирование кнопки питания на корпусе геймпада.

Первые продажи пойдут через предзаказы: оформление открывается 19 октября в 08:00 по тихоокеанскому времени, отправка заказанных экземпляров намечена на декабрь 2026 года.

Источник: IThome

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Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
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