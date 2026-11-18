В розничных сетях Сингапура начались поставки нового телевизора Samsung OLED S95H. Экран аппарата построен на органических светодиодах — микроскопических элементах, которые светятся самостоятельно при подаче тока и не требуют дополнительной лампы подсветки позади матрицы. Сейчас в магазинах представлены модификации с диагональю экрана 165 и 196 сантиметров. Базовая цена Samsung S95H составляет 4999 сингапурских долларов (около 370 тысяч рублей), а средняя версия обходится в 9499 сингапурских долларов (порядка 703 тысяч рублей). Самая крупная панель диагональю 211 сантиметров появится исключительно на цифровых витринах производителя 23 ноября за 11 299 сингапурских долларов (примерно 836 тысяч рублей) с учетом налога.

Аппаратные характеристики S95H опираются на вычислительный процессор NQ4 AI Gen3. Этот чип управляет помощником Vision AI Companion, в реальном времени подстраивает картинку под футбольные трансляции через алгоритм AI Football Mode Pro и дотягивает четкость старых видеороликов до разрешения 4K (3840 на 2160 точек), однако при запуске компьютерных игр функция программного улучшения графики отключается. Для геймеров с совместимыми видеокартами на ПК предусмотрена система Motion Xcelerator, обеспечивающая частоту обновления 165 Гц — экран способен менять изображение 165 раз за одну секунду. За пространственное распределение звука вокруг зрителя отвечает технология Dolby Atmos.

Отсутствие световых отражений от комнатных ламп на экране подтверждено лабораторией UL Solutions и достигается за счет нанесения антибликового покрытия Glare Free. Замеры немецкого института VDE показали, что в темной комнате яркость экрана в нитах (единицах измерения силы света на квадратный метр) при показе черного цвета снижается до 0,005 единицы. Матрица прошла проверку организации Pantone на точное отображение 2140 цветовых тонов и 110 оттенков человеческой кожи, что позволяет выводить на экран свыше 5000 картин из платного цифрового каталога Art Store. Беспроводной блок Wireless One Connect Ready избавляет от прокладки кабелей к самому экрану, а конструкция крепления FloatLayer Design визуально отделяет корпус от стены, за что в 2026 году модель получила премию Red Dot Design Award.

Текущий выход Samsung OLED S95H на сингапурские площадки (включая Lazada, Shopee, TikTok Shop, Courts и Best Denki) состоялся спустя десять месяцев после январского дебюта 2026 года в отеле Wynn в Лас-Вегасе перед выставкой CES 2026, где новинка сменила прошлогодний аппарат S95F. Весной продажи открылись в Австралии с версией на 140 сантиметров за 3999 австралийских долларов (около 256 тысяч рублей), в США по стоимости от 2500 до 6500 американских долларов (от 245 до 637 тысяч рублей), Южной Корее, Индии, Малайзии и странах Персидского залива. В мае поставки охватили Европу, причем в Нидерландах и Великобритании в линейке бренда выше стоит индекс S99H. До 31 декабря сингапурцы могут купить телевизор Samsung по программе сдачи старой техники со скидкой до 1500 местных долларов (111 тысяч рублей), а покупателям 211-сантиметровой версии в последнюю неделю ноября дополнительно предоставят скидку до 12 процентов и акустику Music Studio 7 стоимостью 699 долларов (52 тысячи рублей).

Источник: Notebookcheck