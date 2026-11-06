Spine Music представила настенный дисплей в виде полки с CD и пластинками

Компания Spine Music анонсировала Spine, настенный дисплей диагональю 28 дюймов, который показывает музыкальную библиотеку из стримингового сервиса. Он имитирует полку с компакт-дисками и виниловыми пластинками, а музыку можно запускать прямо с экрана.

Работает Spine с Apple Music, Tidal и Spotify. В аккаунт нужно войти один раз через приложение Spine Music для iPhone и Android, после этого библиотека появляется на экране сама. Какие альбомы показывать, решает владелец, а расставить их можно по исполнителю, по десятилетию или вручную. Экран сенсорный: коллекцию листают пальцем, а нужный альбом выходит вперёд и открывает обложку целиком.

Сам Spine музыку не играет: колонок и аудиовыхода в нём нет, звук идёт через технику, которая уже стоит дома, будь то hi-fi система, HomePod или наушники. В Apple Music, а также в Tidal и Spotify вместе с акустикой Sonos музыка включается касанием по альбому, телефон для этого не нужен. Тем, кто слушает Spotify и Tidal без Sonos, остаётся ещё одно нажатие в приложении.

Экран разрешением 1920 на 360 пикселей закрыт матовым травлёным стеклом, которое, по замыслу разработчиков, снижает блики. Корпус сделан из шлифованного алюминия цвета gunmetal, размеры составляют около 76 на 19 на 8 см, вес около 7 кг. Питание идёт по одному кабелю, для связи есть Wi-Fi и Bluetooth. Повесить Spine можно на стену или просто поставить на полку, монтаж не нужен.

После завершения краудфандинговой кампании в Великобритании за Spine будут просить 949 фунтов стерлингов (~$1270). Пока заказы принимают только там, а прямые поставки в Европу и США планируются на 2027 год.

Источник: HiFi PiG