Spine Music представила настенный дисплей в виде полки с CD и пластинками

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Компания Spine Music анонсировала Spine, настенный дисплей диагональю 28 дюймов, который показывает музыкальную библиотеку из стримингового сервиса. Он имитирует полку с компакт-дисками и виниловыми пластинками, а музыку можно запускать прямо с экрана.

Автор: Spine Music Источник: www.kickstarter.com

Работает Spine с Apple Music, Tidal и Spotify. В аккаунт нужно войти один раз через приложение Spine Music для iPhone и Android, после этого библиотека появляется на экране сама. Какие альбомы показывать, решает владелец, а расставить их можно по исполнителю, по десятилетию или вручную. Экран сенсорный: коллекцию листают пальцем, а нужный альбом выходит вперёд и открывает обложку целиком.

Сам Spine музыку не играет: колонок и аудиовыхода в нём нет, звук идёт через технику, которая уже стоит дома, будь то hi-fi система, HomePod или наушники. В Apple Music, а также в Tidal и Spotify вместе с акустикой Sonos музыка включается касанием по альбому, телефон для этого не нужен. Тем, кто слушает Spotify и Tidal без Sonos, остаётся ещё одно нажатие в приложении.

Автор: Spine Music Источник: www.kickstarter.com
Автор: Spine Music Источник: www.kickstarter.com

Экран разрешением 1920 на 360 пикселей закрыт матовым травлёным стеклом, которое, по замыслу разработчиков, снижает блики. Корпус сделан из шлифованного алюминия цвета gunmetal, размеры составляют около 76 на 19 на 8 см, вес около 7 кг. Питание идёт по одному кабелю, для связи есть Wi-Fi и Bluetooth. Повесить Spine можно на стену или просто поставить на полку, монтаж не нужен.

Автор: Spine Music Источник: www.kickstarter.com

После завершения краудфандинговой кампании в Великобритании за Spine будут просить 949 фунтов стерлингов (~$1270). Пока заказы принимают только там, а прямые поставки в Европу и США планируются на 2027 год.

Источник: HiFi PiG

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