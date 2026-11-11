Sony объявила о закрытии приложения PlayStation Plus для ПК и прекращении облачного стриминга игр на Windows

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Компания Sony приняла решение окончательно закрыть фирменное приложение PlayStation Plus для персональных компьютеров.

Соответствующий клиент прекратит функционирование 10 декабря текущего года. После этого владельцы компьютеров под управлением Windows лишатся единственного легального способа запускать облачную игровую библиотеку японского гиганта, включая знаковые консольные хиты. Согласно официальному комментарию компании, данной возможностью пользовалось менее 0,4% от общего объема подписчиков с высшим тарифным планом. Преимущества владельцев консолей PlayStation 5 и PlayStation 4 останутся неизменными, однако ПК-аудитория потеряет доступ к каталогам классики и игр.

Аналитики подчеркивают, что на фоне замедления темпов выпуска компьютерных версий сюжетных релизов данный шаг выглядит как намерение производителя надежнее оберегать собственную экосистему устройств. После отключения программы у владельцев ПК не останется официальных способов запускать новинки без приобретения самой приставки.

Источник: Hardware Busters