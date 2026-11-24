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Sony хочет избавить игроков от ручного выбора графики: компания запатентовала автоматическую настройку FPS и качества изображения с помощью геймпада.

Компания предложила способ, который позволит консолям самостоятельно подстраивать графику под происходящее в игре. Если сцена становится насыщенной событиями и требует больше ресурсов, система сможет упростить изображение ради плавности. В спокойных эпизодах настройки, напротив, будут повышаться. При желании игрок сможет вмешаться в этот процесс с помощью специальной кнопки на контроллере.

Описание технологии появилось в патентной заявке компании, которую Патентное ведомство США опубликовало 19 ноября. Компания подала первоначальные документы еще в июле 2023 года, а нынешняя публикация стала продолжением той разработки.

Предлагаемая система будет анализировать изображение и определять, насколько сильно меняется картинка от одного кадра к другому. Если различия небольшие, консоль сможет увеличить детализацию. Когда же на экране происходит много событий, она получит возможность временно снизить качество отдельных графических эффектов, чтобы избежать падения частоты кадров.

Изменяться могут сразу несколько параметров, включая разрешение текстур, сглаживание и качество шейдеров. Разработчики смогут заранее настроить правила работы системы, в том числе с помощью нейросети.

В патенте также описана отдельная кнопка геймпада для переключения между приоритетом качества картинки и производительности. При этом настройки не будут меняться резко: консоль сможет переходить от одного режима к другому через несколько промежуточных этапов.

Пока компания не уточняет, для каких устройств предназначена разработка. В документе нет прямого упоминания PlayStation 6 или даже конкретной модели контроллера. Также неизвестно, планирует ли компания довести эту идею до серийного продукта.

Источник: ITC