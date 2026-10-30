Samsung запустила производство 20-метровых светодиодных экранов для кинотеатров

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

На международной выставке CinemaCon 2025 компания Samsung официально представила новую серию кинотеатральных LED-экранов под названием Onyx. Это первые на рынке светодиодные дисплеи для кинематографа, прошедшие сертификацию DCI — глобального стандарта, регулирующего требования к качеству кинематографической проекции.

Samsung предлагает четыре типоразмера кинотеатральных экранов Onyx, рассчитанные на разные габариты залов. Минимальный вариант имеет диагональ пять метров и предназначен для бутик-кинотеатров и малых залов, максимальный — двадцать метров — для больших премиум-площадок. Плотность пикселей адаптирована под каждый размер: от 1,25 миллиметра в компактных моделях до пяти миллиметров в полноразмерном варианте.

Светодиодные экраны воспроизводят видеосигнал в разрешении 4K с частотой обновления 120 герц. Поддерживаются стандартные кинематографические форматы 2,39:1 и 1,85:1. При изменении масштаба пропорции картинки сохраняются без деформаций, что позволяет выводить фильмы в исходном формате без корректировок.

Ключевая характеристика дисплеев — максимальная яркость на уровне 300 кд/м² с поддержкой HDR. Это значение превышает официальные стандарты кинематографии в шесть раз. Технология HDR расширяет диапазон передачи яркостей, благодаря чему на экране одновременно видны глубокие чёрные тона и тонкие детали в ярких участках изображения. Цветопередача отличается насыщенностью, световые акценты выглядят естественно, изображение сохраняет объёмность и не страдает от размытия или избыточной яркости.

Принципиальное отличие LED-технологии от проекционных систем состоит в том, что яркость остаётся постоянной независимо от условий освещения в помещении. Это открывает возможности использования экранов Onyx для показа спортивных трансляций, проведения концертов, организации киберспортивных чемпионатов и деловых презентаций — сценариев, где традиционные кинопроекторы работают неэффективно.

Экраны интегрируются с распространённым оборудованием кинотеатров. Совместимость установлена с медиасерверами Dolby и GDC, звуковыми системами Dolby Atmos, Meyer Sound, QSC и платформой объёмного звука Harman JBL. Миграция с проекторов на светодиодные дисплеи не требует замены всей инфраструктуры.

Гарантийное обслуживание предусматривает трёхлетний период базовой защиты, который можно продлить до десяти лет. В комплект входит встроенная система автоматической калибровки для настройки при установке и проведении регламентного техобслуживания. Samsung разрабатывала технологию совместно с Pixar Animation Studios, принимая участие в подготовке кинопроектов «Элементарно» и «Головоломка 2».

Источник: 3dnews.ru