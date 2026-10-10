Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания JMGO представила международному рынку серию лазерных проекторов IRIS с поддержкой разрешения 4K и частоты обновления 120 Гц. В линейку вошли модели IRIS Ultra и IRIS Ultra Max. Их особенность — сочетание высокой частоты обновления с оптическим зумом и сдвигом объектива, которые упрощают установку проектора в жилой комнате.

IRIS Ultra Max обеспечивает заявленную яркость 6500 ISO-люменов и контрастность 10 000:1. У IRIS Ultra показатели составляют 4500 ISO-люменов и 7000:1. Обе модели формируют изображение диагональю от 40 до 300 дюймов, поддерживают переменную частоту обновления VRR, автоматический режим низкой задержки ALLM и Dolby Vision. Это позволяет использовать проекторы не только для кино, но и для игр с частотой до 120 кадров в секунду.

В основе серии лежит трёхлазерный источник света MALC 6.0 и DLP-матрица размером 0,47 дюйма. Для формирования изображения 4K применяется система из двух контроллеров DLP с технологией сдвига пикселей: это не нативная 4K-матрица. Обе модели оснащены Google TV, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, двумя портами HDMI 2.1 и стереосистемой мощностью 25 Вт. Встроенный подвес позволяет направлять изображение на разные поверхности, а у старшей модели он дополнен моторизованным управлением.

На американском рынке рекомендованная цена IRIS Ultra составляет $2399, а IRIS Ultra Max — $3499. Предзаказы открылись в сентябре: производитель планирует начать отгрузки старшей модели 19 октября, младшей — 26 октября 2026 года. По сравнению с обычными домашними проекторами серия делает ставку прежде всего на сочетание высокой частоты обновления и гибкой установки, а не только на размер изображения.

Источник: ecoustics