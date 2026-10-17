PlayStation запатентовала технологию генерации кадров для игр на основе прогнозирования

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Компания Sony запатентовала новую технологию, направленную на прогнозирование генерации кадров для игр, чтобы минимизировать задержку ввода.

PlayStation 5
PlayStation 5
Автор: Sony Источник: www.playstation.com

Разработанная технология, названная Frame Generation Super Sampling, призвана увеличить количество кадров в секунду и значительно сократить время отклика на действия пользователя в игре. Вместо того чтобы просто ждать рендеринга следующего кадра, технология будет предсказывать изменения в игровом мире. Для этого алгоритм системы анализирует предыдущие изображения, векторы движения и сигналы с устройства ввода, чтобы сгенерировать «искусственный» кадр еще до того, как будет готов обычный.

В основе Frame Generation Super Sampling лежит архитектура, состоящая из энкодера и декодера. Энкодер отвечает за обработку текущего кадра, информации о движении и действий пользователя, в то время как декодер занимается созданием прогнозируемого следующего изображения.

PlayStation 5
PlayStation 5
Автор: Sony Источник: www.playstation.com

Sony также предусмотрела в новой технологии рендеринга на основе прогнозирования функцию для предотвращения визуальных артефактов, которые могут возникнуть, если предсказания системы окажутся неверными по сравнению с фактическим ходом игры. Примечательно, что в патенте этой технологии не упоминаются какие-либо дополнительные аппаратные требования, кроме уже существующих в современных игровых системах. Это означает, что данная технология имеет потенциал для внедрения в консоли текущего поколения.

Источник: wccftech

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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