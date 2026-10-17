PlayStation запатентовала технологию генерации кадров для игр на основе прогнозирования
Компания Sony запатентовала новую технологию, направленную на прогнозирование генерации кадров для игр, чтобы минимизировать задержку ввода.
Разработанная технология, названная Frame Generation Super Sampling, призвана увеличить количество кадров в секунду и значительно сократить время отклика на действия пользователя в игре. Вместо того чтобы просто ждать рендеринга следующего кадра, технология будет предсказывать изменения в игровом мире. Для этого алгоритм системы анализирует предыдущие изображения, векторы движения и сигналы с устройства ввода, чтобы сгенерировать «искусственный» кадр еще до того, как будет готов обычный.
В основе Frame Generation Super Sampling лежит архитектура, состоящая из энкодера и декодера. Энкодер отвечает за обработку текущего кадра, информации о движении и действий пользователя, в то время как декодер занимается созданием прогнозируемого следующего изображения.
Sony также предусмотрела в новой технологии рендеринга на основе прогнозирования функцию для предотвращения визуальных артефактов, которые могут возникнуть, если предсказания системы окажутся неверными по сравнению с фактическим ходом игры. Примечательно, что в патенте этой технологии не упоминаются какие-либо дополнительные аппаратные требования, кроме уже существующих в современных игровых системах. Это означает, что данная технология имеет потенциал для внедрения в консоли текущего поколения.
Источник: wccftech
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