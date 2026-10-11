PlayStation 5 подорожала вместо того, чтобы подешеветь: цены выросли на 30–50% с момента запуска

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PS5 стала первой консолью Sony, которая со временем не потеряла в цене, а наоборот — прибавила. Спустя шесть лет после выхода приставка стоит значительно дороже, чем при старте продаж в ноябре 2020 года.

Автор: Sony Источник: www.sony.com

Базовая модель с дисководом подорожала с $499 до $649 (+30%). Цифровая версия без дисковода показала ещё более резкий скачок: с $399 до $599, то есть плюс $200, или 50%. Флагманская PS5 Pro, дебютировавшая в 2024 году по прайсу $700, теперь предлагается за $900.

Повышение происходило поэтапно. В августе 2025 года все модификации стали дороже на $50, причём Sony одновременно сократила объём накопителя в цифровой Slim-версии с 1 ТБ до 825 ГБ. В апреле 2026 года последовал новый виток удорожания — ещё на $100 для каждой модели.

Инфляция лишь частично объясняет этот феномен. Согласно калькулятору инфляции США, стартовая цена цифровой версии в $399 эквивалентна сегодняшним $514,90, однако реальная стоимость составляет $599. Главная причина — глобальный дефицит памяти NAND и RAM, затронувший всю индустрию электроники. Бум искусственного интеллекта привёл к тому, что операторы дата-центров законтрактовали огромные объёмы чипов, тогда как количество фабрик, способных выпускать современные DRAM и NAND, ограничено. Компания ожидает, что нехватка компонентов продлится до 2027 года и может коснуться даже следующего поколения консолей.

Ситуация резко контрастирует с прошлыми поколениями устройств, которые традиционно дешевели к концу жизненного цикла. Эксперты прогнозируют снижение цен на PS5 только при условии удешевления памяти. При этом первым шагом станут скидки у ритейлеров, и лишь затем будут официально пересмотрены рекомендованные розничные цены. Пока же высокий спрос, подогреваемый грядущим выходом Grand Theft Auto VI, позволяет Sony удерживать стоимость на повышенном уровне.

Источник: Engadget

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +202.90
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