Перед выходом GTA 6 ситуация со взломом PlayStation 5 становится сложнее: Sony выпустила новую прошивку для консолей

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Sony выпустила прошивку 14.20 для PlayStation 5 на фоне новых успехов исследователей, изучающих защиту консоли. За последние пять недель компания представила четыре обновления системы. Такая частота привлекла внимание сообщества, занимающегося взломом PS5, хотя официально компания не связывает выход новых версий с попытками обхода защиты.

Автор: Taylor R Источник: unsplash.com

В описании прошивки 14.20 говорится об улучшении работы сообщений и удобства использования некоторых экранов. При этом компания не раскрыла подробностей об изменениях в системе безопасности. По предварительным данным, обновление также устраняет уязвимость A53, однако пока неизвестно, связано ли это исправление с последними разработками хакеров.

Ранее исследователи обнаружили способ взлома Relapse, работавший на консолях с прошивкой до версии 13.60. Вместе с другими инструментами он позволял запускать неофициальные приложения. Выпуск версий 14.00 и 14.10 ограничил возможности использования этих методов. Позднее разработчик Gezine сообщил об обнаружении скрытых настроек отладки в прошивке 14.10, что вызвало новые обсуждения возможных способов обхода защиты.

По сообщениям участников сообщества, на версии 14.20 уже удалось получить доступ к пользовательской части системы. Однако это еще не означает полноценного взлома: для него необходимо преодолеть дополнительные уровни защиты. Компания также заинтересована в борьбе с пиратством. Ранее инструменты взлома упростили работу с резервными копиями игр, а для их распространения появился неофициальный магазин.

Дополнительным фактором может стать скорый выход GTA 6. По слухам, для запуска игры потребуется прошивка не ниже 14.10. Эта же версия необходима для подключения к PlayStation Network.

Источник: Notebookcheck

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