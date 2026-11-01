Облачные игры вскоре могут избавиться от раздражающих задержек: Sony запатентовала новую технологию с искусственным интеллектом

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Sony предложила новый способ ускорить облачную передачу игр с помощью искусственного интеллекта. Компания запатентовала технологию, которая позволяет уменьшить объем отправляемого видеопотока без необходимости заметно ухудшать качество картинки. Для этого часть изображения будет восстанавливаться уже на устройстве игрока.

Автор: Benedict Calano Источник: unsplash.com

Новый документ компании датирован 29 октября. В нем описана система, которая распределяет обработку изображения между сервером и пользовательским устройством. Вместо передачи каждого кадра целиком сервер сможет отправлять только наиболее важные его части, а недостающие элементы будет добавлять нейросеть.

Перед отправкой изображения специальная ИИ-модель анализирует его и определяет, какие участки можно временно убрать без существенного влияния на общую картину. После этого видеопоток становится легче и требует меньше времени для передачи через интернет. На стороне пользователя другая нейросеть получает неполный кадр и самостоятельно заполняет отсутствующие области, восстанавливая изображение.

По задумке компании, такой подход позволит сократить объем передаваемых данных и уменьшить задержки во время облачной игры. Это особенно важно для сервисов, в которых игровой процесс зависит от постоянного обмена видеопотоком между удаленным сервером и устройством пользователя.

При этом технология предусматривает возможность регулировать, какие части изображения можно удалять и насколько подробно их необходимо восстанавливать. Это позволит подбирать баланс между скоростью передачи данных и качеством картинки.

Пока компания лишь описала принцип работы разработки в патенте. Компания не объявляла о сроках ее внедрения и не подтверждала, что собирается использовать эту технологию в своих игровых сервисах.

Источник: Rozetked

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