Облачные игры вскоре могут избавиться от раздражающих задержек: Sony запатентовала новую технологию с искусственным интеллектом

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Sony предложила новый способ ускорить облачную передачу игр с помощью искусственного интеллекта. Компания запатентовала технологию, которая позволяет уменьшить объем отправляемого видеопотока без необходимости заметно ухудшать качество картинки. Для этого часть изображения будет восстанавливаться уже на устройстве игрока.

Новый документ компании датирован 29 октября. В нем описана система, которая распределяет обработку изображения между сервером и пользовательским устройством. Вместо передачи каждого кадра целиком сервер сможет отправлять только наиболее важные его части, а недостающие элементы будет добавлять нейросеть.

Перед отправкой изображения специальная ИИ-модель анализирует его и определяет, какие участки можно временно убрать без существенного влияния на общую картину. После этого видеопоток становится легче и требует меньше времени для передачи через интернет. На стороне пользователя другая нейросеть получает неполный кадр и самостоятельно заполняет отсутствующие области, восстанавливая изображение.

По задумке компании, такой подход позволит сократить объем передаваемых данных и уменьшить задержки во время облачной игры. Это особенно важно для сервисов, в которых игровой процесс зависит от постоянного обмена видеопотоком между удаленным сервером и устройством пользователя.

При этом технология предусматривает возможность регулировать, какие части изображения можно удалять и насколько подробно их необходимо восстанавливать. Это позволит подбирать баланс между скоростью передачи данных и качеством картинки.

Пока компания лишь описала принцип работы разработки в патенте. Компания не объявляла о сроках ее внедрения и не подтверждала, что собирается использовать эту технологию в своих игровых сервисах.

Источник: Rozetked