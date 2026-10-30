Новый патент Sony обеспечивает возможность запуска игр для PlayStation 6 стоимостью 1000 долларов США через облачный гейминг

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На фоне информации о том, что PlayStation 6 обойдётся покупателям в 1000 долларов, стало известно: Sony зарегистрировала патент, касающийся обработки изображения при потоковой передаче игр с помощью искусственного интеллекта. Благодаря такому стримингу появится возможность запускать новые игровые проекты грядущего поколения консоли на портативных устройствах.

В новом патенте Sony речь идёт о решении, при котором модель ИИ буквально вырезает «дыру» в передаваемом изображении игры, а затем её восстанавливает другая модель. В перспективе это устранит трудности, вызванные слабым интернет-соединением, в том числе задержки.

Если разобрать новый патент Sony детальнее, первым делом задействуется модель ИИ на передающей стороне изображения. Изображение, предназначенное для воспроизведения, разбивается на сетку фрагментов с оценкой для каждого. Затем по этим оценкам модель ИИ решает какие участки изображения допустимо отбросить. На устройстве-получателе работает модель ИИ восстановления изображения — она восстанавливает пробелы так, что игрок ничего не замечает.

Подобное решение PlayStation способно заметно улучшить облачный гейминг в целом: чем меньший объём данных идёт через соединение с интернетом, тем быстрее станет работать система. Однако при некорректной работе модели ИИ для восстановления изображения, возможны и серьёзные сложности. Ведь ИИ способен дорисовать элементы, которых в изначальной игровой сцене вовсе не существовало.

Источник: wccftech