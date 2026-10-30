Новый патент Sony обеспечивает возможность запуска игр для PlayStation 6 стоимостью 1000 долларов США через облачный гейминг

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

На фоне информации о том, что PlayStation 6 обойдётся покупателям в 1000 долларов, стало известно: Sony зарегистрировала патент, касающийся обработки изображения при потоковой передаче игр с помощью искусственного интеллекта. Благодаря такому стримингу появится возможность запускать новые игровые проекты грядущего поколения консоли на портативных устройствах.

В новом патенте Sony речь идёт о решении, при котором модель ИИ буквально вырезает «дыру» в передаваемом изображении игры, а затем её восстанавливает другая модель. В перспективе это устранит трудности, вызванные слабым интернет-соединением, в том числе задержки.

Баннер PlayStation
Баннер PlayStation
Автор: PlayStation Источник: thephrasemaker.com

Если разобрать новый патент Sony детальнее, первым делом задействуется модель ИИ на передающей стороне изображения. Изображение, предназначенное для воспроизведения, разбивается на сетку фрагментов с оценкой для каждого. Затем по этим оценкам модель ИИ решает какие участки изображения допустимо отбросить. На устройстве-получателе работает модель ИИ восстановления изображения — она восстанавливает пробелы так, что игрок ничего не замечает.

Подобное решение PlayStation способно заметно улучшить облачный гейминг в целом: чем меньший объём данных идёт через соединение с интернетом, тем быстрее станет работать система. Однако при некорректной работе модели ИИ для восстановления изображения, возможны и серьёзные сложности. Ведь ИИ способен дорисовать элементы, которых в изначальной игровой сцене вовсе не существовало.

Источник: wccftech

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 1109 0
Автор PavelLBB Рейтинг +584.10
Блог ТВ, мультимедиа и консоли 443 1688 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему нельзя ждать, пока гейзерная кофеварка зашипит, и зачем макать ее в холодную воду: как сварить дома густой кофе без горечи

Характерное бурление и шипение, которые раздаются из гейзерной кофеварки в конце ее работы, большинство людей воспринимают как сигнал о том, что кофе готов. Однако замеры температуры и давления...

Инструкция по сборке Вселенной: почему для симуляции одного человека хватит энергии настольной лампы

В чилийской пустыне Атакама, на высоте двух с половиной тысяч метров, работают телескопы Паранальской обсерватории. Свет далеких галактик, который улавливают здешние зеркала, летит сквозь космос...

Что, если мы уже поймали сигналы инопланетян, но приняли их за пульсары? Вычислить их поможет алгоритм общения светлячков

Программы поиска внеземных цивилизаций (SETI) с момента своего появления в середине XX века опирались на представления о технологиях, которыми в тот момент обладало само человечество....

Почему компьютерные колонки трещали за секунду до звонка мобильного телефона

Телефон лежит на столе возле компьютера. В колонках неожиданно раздаётся знакомое «ты-ды-дыы, ты-ды-дыы». Через мгновение загорается экран и начинает играть мелодия вызова. Можно заранее потянуться...

Почему домашний йогурт готовится проще, чем кажется на самом деле

Если вы думаете, что приготовление домашнего йогурта — это сложно, дорого и требует каких-то особых кулинарных навыков, то спешу вас разубедить. На самом деле все гораздо проще. Вам не...

Почему механические клавиатуры — это прошлый век и за каким форматом будущее

Еще несколько лет назад механическая клавиатура считалась практически обязательным атрибутом игрового компьютера. Разнообразие переключателей, приятный звук нажатий, возможность подобрать усилие и...