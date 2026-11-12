Nintendo добивается блокировки программного обеспечения для модчипов консолей Switch

Компания Nintendo добилась блокировки на платформе GitHub 144 репозиториев, содержащих прошивки для модчипов консоли Switch. В центре внимания — проект с открытым исходным кодом под названием Picofly. С его помощью можно взломать даже те консоли Switch, которые защищены от чисто программных методов взлома. Это открывает возможность для запуска стороннего программного обеспечения («homebrew»), однако, по утверждению Nintendo, также ведет к нарушению авторских прав.

Запрос, поданный в соответствии с американским законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) — который позволяет правообладателям оперативно добиваться блокировки контента, — был оформлен подразделением Nintendo of America 6 ноября. Во вторник, 10 ноября, GitHub опубликовал его в своем общедоступном архиве DMCA. Формально запрос касается только репозитория Ansem-SoD/Picofly. Однако, поскольку сеть «форков» (копий и модификаций проекта) насчитывает более 100 репозиториев, и Nintendo классифицирует их все как нарушающие закон, GitHub заблокировал всю сеть целиком, сообщает портал TorrentFreak.

Nintendo утверждает, что данное программное обеспечение обходит технические средства защиты консоли, позволяя запускать на ней нелегальные копии игр. Речь идет, в частности, о процессе загрузки (boot sequence) консоли Switch: Nintendo проверяет его подлинность с помощью собственных криптографических ключей, а модчип нейтрализует эту проверку. Помимо Picofly, Nintendo упоминает прошивки для таких модчипов, как SX Core, SX Lite и HWFLY.

Консоли, выпускаемые Nintendo с середины 2018 года, защищены от уязвимости «Fusée Gelée». Ранее эта уязвимость позволяла с помощью программных средств открыть доступ к более старым устройствам для установки сторонней прошивки. На всех «исправленных» (защищенных) консолях это возможно теперь только с помощью модчипа.

Энтузиасты впаивают такой чип в устройство. При запуске он вызывает кратковременные просадки напряжения — процесс, известный как «voltage glitching» (манипуляции с напряжением). В результате центральный процессор пропускает этап проверки прошивки. Вместо стандартного процесса загрузки консоль Switch считывает файл с карты памяти microSD.

Проект Picofly основан на микроконтроллере RP2040 от Raspberry Pi и, согласно документации, является открытым (open source). Разработчики поддерживают исключительно этот чип. Что касается коммерческих модчипов, таких как HWFLY или SX Core, они помогают только с установкой новой прошивки, но не с их приобретением или монтажом. Сторонние прошивки могут использоваться для запуска пиратских копий игр, но также и для «homebrew» — программного обеспечения, созданного энтузиастами, которое официально не поддерживается Nintendo. Теперь реализовать это стало сложнее.

В обоснование своего требования Nintendo ссылается на уголовное дело в США против предполагаемых участников хакерской группировки Team Xecuter. Эта группа продавала модификационные чипы SX Core и SX Lite, которые работали со всеми доступными на тот момент моделями консоли Switch. В 2020 году Nintendo обратилась в суд с исками против продавцов этих устройств. В частности, владелец сайта UberChips согласился на судебное решение о выплате двух миллионов долларов США в качестве возмещения ущерба. После начала уголовного преследования деятельность Team Xecuter фактически прекратилась. Однако сами чипы продолжили существовать в виде совместимых аналогов, таких как HWFLY и Picofly.

Владелец репозитория Picofly может оспорить блокировку, направив встречное заявление. Однако, по данным издания TorrentFreak, в архиве GitHub подобного заявления пока не зафиксировано.

Источник: TorrentFreak