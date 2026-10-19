Несколько игр для PlayStation 5 запустили на Xbox Series X: эмулятор работает, но есть серьезное ограничение

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

На Xbox Series X удалось запустить сразу четыре игры в версиях для PlayStation 5. Эксперимент провел разработчик, использовавший программу PS5X на основе эмулятора KytyPS5. Однако пока проект работает только в режиме разработчика, который накладывает серьезные ограничения на использование памяти консоли.

Автор: Billy Freeman Источник: unsplash.com

В опубликованном видео разработчик показал запуск Quake II для PS5 и управление с помощью контроллера Xbox. Также ему удалось запустить GEX Trilogy, Hellboy: Web of Wyrd и Marvel Cosmic Invasion. Во всех четырех играх поддерживается контроллер Xbox, а в некоторых работает и звук. По предоставленной оценке, Quake II выдает от 25 до 45 кадров в секунду.

Возможность запуска игр связана с тем, что обе консоли построены на схожей аппаратной платформе AMD. Благодаря этому PS5X может запускать игровой код без полноценного программного воспроизведения всей архитектуры консоли Sony.

Главная проблема заключается в ограничениях режима разработчика Xbox. Программе доступно не более 5 ГБ оперативной памяти, тогда как обычные игры для Series X могут использовать около 13,5 ГБ. Этого может не хватить для запуска большинства крупных проектов нынешнего поколения.

Есть и другие сложности: исходный эмулятор использует графическую технологию Vulkan, которая не поддерживается в режиме разработчика Xbox. Поэтому разработчику приходится адаптировать программу для работы с DirectX. Исправления, появляющиеся в версии для ПК, также требуют дополнительной доработки перед переносом на консоль Microsoft.

Пока все четыре запущенные игры доступны и на других платформах, а возможность запуска эксклюзивов PS5 не подтверждена. Сам PS5X остается экспериментальным проектом, общедоступную версию которого пока не выпустили. Без снятия ограничений режима разработчика его возможности будут ограничены. Пользователям также следует остерегаться поддельных сайтов, предлагающих загрузить похожие программы: под их видом может распространяться вредоносное ПО.

Источник: Engadget

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 466 0
Автор Zloi Рейтинг +5241.20
Блог ТВ, мультимедиа и консоли 443 1663 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда пропала «картинка в картинке» в телевизорах, хотя экраны стали больше

На некоторых старых телевизионных пультах была кнопка PIP. Нажимаешь её — и поверх основной передачи появляется маленькое окно с другим каналом. Можно смотреть фильм и одновременно...

Они правили морями задолго до динозавров, но их ближайший родственник — морской червь: от кого произошли первые панцирные животные?

Более пятисот миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, на планете произошел резкий скачок биологического разнообразия. В океанах появились практически все современные типы многоклеточных...

Чувствуют ли кошки стресс хозяина: ученые выяснили, как питомцы реагируют на наши гормоны

Взаимодействие человека и домашних животных привлекает внимание биологов уже несколько десятилетий. Однако подавляющая часть накопленных научных данных касается собак. Исследования неоднократно...

Зачем на советских усилителях была кнопка „Тонкомпенсация“ и когда её стоило нажимать

Стоило вечером убавить громкость, и знакомая запись словно теряла часть звучания. Голос оставался хорошо различимым, а бас становился слабее, ударные — менее выразительными. Нажатие...

На статуях Терракотовой армии нашли 79 отпечатков пальцев: кто создавал глиняную армию императора

Весной 1974 года крестьяне, копавшие колодец недалеко от китайского города Сиань, наткнулись на твердые обожженные черепки и глиняные головы. Вскоре на это место прибыли археологи. Так начались...

Карболит: куда исчезла знаменитая чёрная пластмасса СССР, из которой делали практически всё

В СССР из карболита делали корпуса радиоприёмников, выключатели, электрические вилки, ручки кастрюль и множество других бытовых вещей. Эти вещи служили десятилетиями и до сих пор встречаются в...