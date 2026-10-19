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На Xbox Series X удалось запустить сразу четыре игры в версиях для PlayStation 5. Эксперимент провел разработчик, использовавший программу PS5X на основе эмулятора KytyPS5. Однако пока проект работает только в режиме разработчика, который накладывает серьезные ограничения на использование памяти консоли.

В опубликованном видео разработчик показал запуск Quake II для PS5 и управление с помощью контроллера Xbox. Также ему удалось запустить GEX Trilogy, Hellboy: Web of Wyrd и Marvel Cosmic Invasion. Во всех четырех играх поддерживается контроллер Xbox, а в некоторых работает и звук. По предоставленной оценке, Quake II выдает от 25 до 45 кадров в секунду.

Возможность запуска игр связана с тем, что обе консоли построены на схожей аппаратной платформе AMD. Благодаря этому PS5X может запускать игровой код без полноценного программного воспроизведения всей архитектуры консоли Sony.

Главная проблема заключается в ограничениях режима разработчика Xbox. Программе доступно не более 5 ГБ оперативной памяти, тогда как обычные игры для Series X могут использовать около 13,5 ГБ. Этого может не хватить для запуска большинства крупных проектов нынешнего поколения.

Есть и другие сложности: исходный эмулятор использует графическую технологию Vulkan, которая не поддерживается в режиме разработчика Xbox. Поэтому разработчику приходится адаптировать программу для работы с DirectX. Исправления, появляющиеся в версии для ПК, также требуют дополнительной доработки перед переносом на консоль Microsoft.

Пока все четыре запущенные игры доступны и на других платформах, а возможность запуска эксклюзивов PS5 не подтверждена. Сам PS5X остается экспериментальным проектом, общедоступную версию которого пока не выпустили. Без снятия ограничений режима разработчика его возможности будут ограничены. Пользователям также следует остерегаться поддельных сайтов, предлагающих загрузить похожие программы: под их видом может распространяться вредоносное ПО.

Источник: Engadget