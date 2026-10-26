На PlayStation 5 теперь можно запускать игры из Steam: Cyberpunk 2077 и Hollow Knight уже протестировали, но есть ряд ограничений

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

На PlayStation 5 появилась возможность запускать игры из библиотеки Steam. Для этого энтузиасты создали инструмент Playden, который позволяет использовать игры для Windows непосредственно на консоли Sony. Правда, пока решение работает нестабильно и подходит далеко не для всех проектов.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Для работы Playden потребуется взломанная PS5. Проект основан на специальной версии Wine, адаптированной для консоли. Благодаря этому запускать совместимые игры можно без установки Linux.

После настройки пользователи могут войти в свою учетную запись Steam, открыть библиотеку, скачать нужные игры и попробовать запустить их на приставке. При этом совместимость зависит от конкретного проекта: некоторые игры работают, другие вылетают при запуске или сталкиваются с различными техническими проблемами.

Среди уже проверенных проектов есть Cyberpunk 2077, Hollow Knight и другие. Однако их присутствие в списке не означает, что каждая игра работает без ошибок. Подробные результаты тестирования разработчики публикуют в отдельном документе.

Playden продолжает развиваться. В обновлении 0.6.0 появилась возможность переносить Windows-игры с USB-накопителей и передавать файлы по FTP. Также разработчики добавили возможность вывода изображения с частотой 120 Гц и расширили настройки экрана.

У проекта остаются ограничения. В частности, сетевой мультиплеер не работает, а игры, которым для запуска необходимы сторонние лаунчеры, не поддерживаются. Помимо этого, для использования Playden нужна консоль с джейлбрейком, поэтому установить инструмент на обычную PS5 без соответствующих модификаций не получится.

Источник: Rozetked

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