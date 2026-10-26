На PlayStation 5 теперь можно запускать игры из Steam: Cyberpunk 2077 и Hollow Knight уже протестировали, но есть ряд ограничений

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На PlayStation 5 появилась возможность запускать игры из библиотеки Steam. Для этого энтузиасты создали инструмент Playden, который позволяет использовать игры для Windows непосредственно на консоли Sony. Правда, пока решение работает нестабильно и подходит далеко не для всех проектов.

Для работы Playden потребуется взломанная PS5. Проект основан на специальной версии Wine, адаптированной для консоли. Благодаря этому запускать совместимые игры можно без установки Linux.

После настройки пользователи могут войти в свою учетную запись Steam, открыть библиотеку, скачать нужные игры и попробовать запустить их на приставке. При этом совместимость зависит от конкретного проекта: некоторые игры работают, другие вылетают при запуске или сталкиваются с различными техническими проблемами.

Среди уже проверенных проектов есть Cyberpunk 2077, Hollow Knight и другие. Однако их присутствие в списке не означает, что каждая игра работает без ошибок. Подробные результаты тестирования разработчики публикуют в отдельном документе.

Playden продолжает развиваться. В обновлении 0.6.0 появилась возможность переносить Windows-игры с USB-накопителей и передавать файлы по FTP. Также разработчики добавили возможность вывода изображения с частотой 120 Гц и расширили настройки экрана.

У проекта остаются ограничения. В частности, сетевой мультиплеер не работает, а игры, которым для запуска необходимы сторонние лаунчеры, не поддерживаются. Помимо этого, для использования Playden нужна консоль с джейлбрейком, поэтому установить инструмент на обычную PS5 без соответствующих модификаций не получится.

Источник: Rozetked