На Nintendo Switch 2 научились запускать самодельные программы, но необходимое для этого приложение исчезло из нескольких магазинов

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Nintendo Switch 2 продолжает привлекать внимание энтузиастов, изучающих возможности взлома консоли. В сети появились видео с работающим Homebrew Launcher, который предназначен для запуска самостоятельно созданных программ. Одновременно пользователи заметили, что приложение SmileBASIC 4, необходимое для активации найденной уязвимости, исчезло из нескольких региональных версий Nintendo eShop. Причины этого изменения пока неизвестны.

Автор: Kamil Switalski Источник: unsplash.com

Возможность запускать собственный код появилась благодаря эксплойту ns2jb, разработанному исследователем безопасности Сэмми Хаджхамидом. Он позволяет обойти некоторые ограничения на прошивке 23.0.1 без вмешательства в аппаратную часть устройства.

Первые демонстрации появились 23 октября. На опубликованных видео, предположительно, показаны работающий Homebrew Launcher и его версия 1.0.0. Ранее энтузиасты также продемонстрировали запуск графического API Vulkan, который используется для обработки графики в играх и приложениях. Это может помочь в разработке неофициальных программ для консоли, однако о полноценной поддержке пока говорить рано.

Вместе с тем обнаруженный способ взлома имеет ограничения. После каждого перезапуска консоли эксплойт приходится активировать заново. Кроме того, он пока не позволяет получить полный контроль над системой или установить постоянную пользовательскую прошивку. Поэтому опубликованные ролики свидетельствуют о продвижении экспериментов, но не о появлении готового решения для всех владельцев Switch 2.

Дополнительные вопросы возникли после сообщений о недоступности SmileBASIC 4 в магазинах Nintendo eShop в Европе. Позже пользователи сообщили об аналогичной ситуации в Японии. Именно это приложение используется для запуска эксплойта благодаря уязвимостям, возникающим при его работе на Switch 2 в режиме совместимости с первой Nintendo Switch.

При этом сведения о доступности программы различаются: некоторые пользователи утверждают, что ее по-прежнему можно найти через альтернативные страницы магазина. Уже установленные копии также не должны исчезнуть с консолей автоматически.

Компания пока не сообщила, связано ли исчезновение приложения с обнаруженным способом взлома. Неясно и то, кто инициировал изменения в магазине. Тем временем энтузиасты продолжают проверять возможности Switch 2 и искать способы расширить доступ к программному обеспечению консоли.

Источник: Notebookcheck

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