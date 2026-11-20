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LG представила Smart Monitor Swing AI, новую версию сенсорного монитора на подвижной подставке с колёсами. В основе модели процессор Alpha 8 AI Processor 4K Gen3, который, по заявлению компании, оптимизирует изображение и звук в реальном времени. Функция AI Picture Pro подстраивает картинку под контент и сцену, а AI Sound Pro преобразует звук в виртуальный формат 11.1.2. Отдельный режим AI Picture Wizard позволяет выбрать подходящий вариант изображения прямо в настройках.

Монитор получил 31,5-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 4K и сенсорным управлением. Охват составляет 95% DCI-P3, поддерживается HDR10. Для подключения предусмотрены три порта USB-C и два HDMI. Под управлением webOS устройство запускает стриминговые сервисы без компьютера.

В комплект входит пульт AI Magic Remote с голосовым управлением. Функция AI Voice ID переключает аккаунты по голосу, а ИИ-агент работает на основе Google Gemini.

В Японии модель выйдет ограниченной партией в 400 штук по цене 99 800 иен (около 625 долларов США).

Источник: IT Home