Microsoft поместила Xbox Series X внутрь полутораметрового крокодила — такую консоль сделали в единственном экземпляре

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Microsoft представила необычную игровую консоль Xbox Series X-BITE, спрятанную внутри реалистичной фигуры аллигатора длиной более 1,5 метра. Устройство действительно работает, но выпускать его серийно компания не собирается: единственный экземпляр разыграют среди участников специальной акции.

В корпусе искусственного крокодила разместили полноценную Xbox Series X. Включённая консоль видна через светящийся логотип Xbox на спине животного. Дополняет конструкцию беспроводной контроллер с имитацией следов зубов, который поместили прямо в раскрытую пасть. Даже глаза аллигатора оформили в фирменной зелёной гамме Xbox.

Над проектом работала студия John Nolan Studio, специализирующаяся на создании фантастических существ и аниматроники. Команда использовала 3D-моделирование, скульптуру и физическое изготовление корпуса. Ранее студия участвовала в создании существ для сериалов «Ведьмак», «Мир юрского периода 3» и готовящегося сериала HBO о Гарри Поттере. Microsoft отдельно подчеркнула, что при изготовлении конструкции ни один настоящий аллигатор не пострадал.

Источник: ithome