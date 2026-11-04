Microsoft поместила Xbox Series X внутрь полутораметрового крокодила — такую консоль сделали в единственном экземпляре

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Microsoft представила необычную игровую консоль Xbox Series X-BITE, спрятанную внутри реалистичной фигуры аллигатора длиной более 1,5 метра. Устройство действительно работает, но выпускать его серийно компания не собирается: единственный экземпляр разыграют среди участников специальной акции.

Автор: Microsoft Источник: www.ithome.com

В корпусе искусственного крокодила разместили полноценную Xbox Series X. Включённая консоль видна через светящийся логотип Xbox на спине животного. Дополняет конструкцию беспроводной контроллер с имитацией следов зубов, который поместили прямо в раскрытую пасть. Даже глаза аллигатора оформили в фирменной зелёной гамме Xbox.

Автор: Microsoft Источник: www.ithome.com

Над проектом работала студия John Nolan Studio, специализирующаяся на создании фантастических существ и аниматроники. Команда использовала 3D-моделирование, скульптуру и физическое изготовление корпуса. Ранее студия участвовала в создании существ для сериалов «Ведьмак», «Мир юрского периода 3» и готовящегося сериала HBO о Гарри Поттере. Microsoft отдельно подчеркнула, что при изготовлении конструкции ни один настоящий аллигатор не пострадал.

Источник: ithome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 157 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог ТВ, мультимедиа и консоли 443 1701 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Больше ёмкость, выше ток. Батарейка больше не нужна. Обзор аккумулятора «Крона» c USB-зарядкой

Зачем разоряться на батарейках, когда есть аккумулятор? Это справедливо и для старого доброго формата «Кроны», где встроенный литиевый аккумулятор позволил увеличить ёмкость и токоотдачу. А USB-C...

Почему в пустыне Атакама расцвели растения? Разбираем особенности природного явления

Пустыня Атакама считается одной из самых засушливых территорий планеты. Она состоит из скал, каменистых склонов и обширных пространств, где дождей не бывает годами. Однако в 2026 году пейзаж...

Природа изобрела пластик до людей: как пчелы делают биоразлагаемый «целлофан» и чему у них учатся ученые

Около трети всего пластика, который производят в мире — это полиэтилен. Из него делают пакеты, пищевую пленку, контейнеры и упаковку для товаров повседневного спроса. Этот материал стал...

«Феррари» отдала победу Ферстаппену, а Антонелли стал чемпионом: итоги Гран-при Мехико Формулы-1 2026 года

Сезон Формулы-1 2026 года постепенно подходит к своему завершению. Уже на девятнадцатом этапе стало известно имя чемпиона. Как прошёл Гран-при Мехико, как «Феррари» отдала победу Максу Ферстаппену...

Обзор Kiwi Ears AD1: недорогой ЦАП с поддержкой CTIA

Мы много говорим о разнообразных портативных ЦАПах, однако пока ещё не касались предельно компактных, легких и недорогих решений на чипах от не особо именитых компаний. При том, что последние уже...

Создан компьютер из живых бактерий: как деление клеток в микроканалах заменяет работу процессора

В математике и программировании существует большой класс задач, которые легко сформулировать, но крайне трудно решить в большом масштабе. Их называют комбинаторными задачами полного перебора....