LG превратила телевизор диагональю 2,9 метра в игровой экран с частотой 330 Гц

Компания LG выпустила 115-дюймовый телевизор QNED evo Mini LED QNED90BL, в котором огромный экран сочетается с игровыми функциями, обычно ассоциирующимися с более компактными моделями. Панель разрешением 4K поддерживает переменную частоту обновления до 165 Гц, а режим Motion Booster повышает её до 330 Гц при разрешении Full HD. Это позволяет использовать телевизор не только для просмотра фильмов и спортивных трансляций, но и для игр с быстрым движением в кадре.

Диагональ экрана составляет 292 см, а ширина самого дисплея — около 2,57 м. За контраст отвечает Mini LED-подсветка с тысячами зон локального затемнения: телевизор может отдельно регулировать яркость разных участков изображения, улучшая отображение тёмных сцен и ярких деталей. Технология Dynamic QNED Color Pro отвечает за цветопередачу, а процессор Alpha 8 AI Processor 4K Gen3 использует алгоритмы искусственного интеллекта для повышения чёткости изображения и обработки HDR-контента.

Телевизор также рассчитан на игры: предусмотрены AMD FreeSync Premium, автоматический режим низкой задержки ALLM и четыре разъёма HDMI с поддержкой 4K при 120 Гц. Встроенная акустика мощностью 40 Вт поддерживает Dolby Atmos, а технология AI Sound Pro создаёт виртуальное объёмное звучание с конфигурацией до 11.1.2 канала. За работу смарт-функций отвечает webOS 26 с поддержкой Google Gemini и Microsoft Copilot.

Модель весит около 93,3 кг без подставки. Встроенная подставка занимает пространство шириной 188 см, поэтому для размещения такого экрана потребуется соответствующая мебель или подходящая стена. Телевизор относится к флагманской линейке QNED evo 2026 года: LG представила её в апреле, а теперь вывела 115-дюймовую модель на индийский рынок.

Источник: gizmochina