Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Lenovo представила на китайском рынке портативный умный дисплей Lecoo AI Portable Smart Display, способный работать автономно от встроенного аккумулятора и использоваться как внешний настольный монитор. Устройство оснащено 24,5-дюймовой VA-матрицей с разрешением 1920x1080 пикселей, частотой обновления 75 Гц, пиковой яркостью 350 нит и охватом 92% цветового пространства sRGB, а также имеет антибликовое матовое покрытие и сертификат снижения синего излучения TÜV SÜD.

За автономность новинки весом 4,8 кг отвечает батарея емкостью 96 Вт·ч, обеспечивающая 4-5 часов непрерывного воспроизведения видео. Зарядка осуществляется от стандартного сетевого адаптера, пауэрбанка с разъемом USB-C, портативной зарядной станции или автомобильного прикуривателя. Аудиосистема включает два динамика мощностью по 10 Вт с пассивным излучателем низких частот (суммарная мощность 20 Вт), 3,5-миллиметровый разъем для наушников и модуль Bluetooth.

Модель работает под управлением фирменной операционной системы AIOS 3.0 с голосовым ИИ-помощником, который поддерживает региональные диалекты и поиск фильмов по именам актеров, описанию сюжета или отдельным репликам, а также включает сервисы для управления умным домом, фитнеса и обучения. Для подключения к ПК или ноутбуку предусмотрен видеовход HDMI; рекомендованная цена устройства составляет 1799 юаней (около 269 долларов), а на старте продаж новинку оценили в 1599 юаней (около 239 долларов).

Источник: gizmochina