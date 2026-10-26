Игровые звуки можно будет увидеть и почувствовать: Sony запатентовала новую технологию для PlayStation

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Sony запатентовала технологию, которая позволит заменять игровые звуки визуальными подсказками, световыми сигналами и вибрацией. Разработка предназначена прежде всего для людей с нарушениями слуха и потенциально сможет работать даже в играх, где разработчики не предусмотрели подобных возможностей.

Автор: Tamara Bitter Источник: unsplash.com

Заявка под названием «Система и метод обработки звука» была опубликована в США 22 октября. Согласно описанию, специальное программное обеспечение сможет распознавать звуки и определять, какую информацию они несут для игрока. Например, система отличит предупреждение об опасности от обычного фонового шума или реплики персонажа.

После этого звук будет преобразован в подходящую подсказку. При приближении противника на экране может появиться предупреждающий значок, а рев монстра будет сопровождаться текстовым обозначением. В зависимости от ситуации система также сможет использовать вибрацию контроллера или световые сигналы. Их внешний вид и интенсивность будут меняться в зависимости от характера звука.

Отдельное внимание уделено определению направления, откуда доносится шум. Для этого компания предлагает использовать данные звуковой дорожки, а на контроллере можно будет задействовать светодиоды возле сенсорной панели. Это поможет игроку понять, с какой стороны находится источник звука, не полагаясь исключительно на изображение.

Одна из особенностей разработки заключается в возможности работы со старыми играми. В идеале системе не потребуется специальная поддержка со стороны создателей каждого проекта: программное обеспечение консоли сможет самостоятельно анализировать звуковые файлы и подготавливать соответствующие подсказки. Если игра не поддерживает вибрацию, предупреждения можно будет выводить непосредственно на экран.

Похожие функции уже есть в отдельных проектах. Например, Fortnite отображает направление выстрелов и некоторые другие звуки с помощью графических индикаторов. Однако патент компании описывает более универсальный подход, который потенциально позволит распространить такие возможности на гораздо большее количество игр.

Пока компания не объявляла о планах внедрить разработку в PlayStation 5 или будущую консоль. Несмотря на предположения о связи технологии с PlayStation 6, сам документ не указывает конкретную платформу. Подача патентной заявки также не гарантирует, что система появится в готовых продуктах.

Источник: Notebookcheck

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