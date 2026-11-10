GTA 6 на PlayStation и Xbox окажется не совсем одинаковой: одна из версий получит Dolby Vision и Dolby Atmos

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На упаковке физического издания GTA 6 для Xbox обнаружили информацию о поддержке технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Фотографию обратной стороны коробки опубликовал пользователь Videotech в социальной сети X. Если сведения соответствуют финальной версии игры, владельцы консолей Microsoft получат дополнительные возможности настройки изображения и звука.

Автор: Roberto Vincenzo Minasi Источник: unsplash.com

Dolby Vision отвечает за улучшенную обработку HDR-контента. В отличие от HDR10, этот стандарт использует динамические метаданные, благодаря которым параметры изображения могут изменяться в зависимости от сцены. Это позволяет точнее передавать цвета, яркость и детали в темных и светлых участках. Xbox Series X и Series S поддерживают Dolby Vision, тогда как PlayStation 5 использует HDR10.

Еще одно отличие обнаруженной версии GTA 6 — совместимость с Dolby Atmos. Эта технология обеспечивает объемное звучание и позволяет точнее определять расположение источников звука, в том числе по вертикали. Для игры с большим открытым миром это особенно актуально: звуки транспорта, окружающей среды и происходящих поблизости событий являются важной частью игрового процесса.

На PS5 также доступен Dolby Atmos, однако Sony использует собственную технологию пространственного звучания Tempest 3D Audio. Поддержка Atmos появилась на консоли после обновления программного обеспечения в сентябре 2023 года. При этом игры могут изначально разрабатываться с учетом возможностей Tempest 3D.

Обнаруженные особенности вряд ли повлияют на распределение спроса между платформами. Ранее Sony активно рекламировала PS5 в рамках продвижения GTA 6, а предварительные данные указывали на более высокий интерес покупателей к версии для PlayStation.

Ожидается, что базовые PS5 и Xbox Series X обеспечат сопоставимую производительность. При этом PS5 Pro потенциально сможет предложить дополнительные графические улучшения. Окончательные различия между версиями станут понятны после выхода игры, запланированного на 19 ноября.

Источник: Notebookcheck

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