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Компания RayNeo представила AR-очки GT Max, которые позволяют смотреть фильмы и играть на виртуальном экране диагональю до 307 дюймов. Устройство оснащено двумя дисплеями Micro-OLED с разрешением Full HD для каждого глаза, частотой обновления до 120 Гц и углом обзора 59°. Поддержка Dolby Vision предусмотрена при подключении отдельного медиаплеера Pocket TV Pro. Об этом сообщает eCoustics, а характеристики устройства опубликованы на официальном сайте производителя.

Очки весят 78 г и используют оптическую систему Peacock Optical Engine 3.0 Max. Пользователь может выбирать виртуальный экран диагональю 227, 267 или 307 дюймов. За отслеживание движений головы отвечает отдельный чип Zone 360 с поддержкой 3DoF: изображение можно закрепить в определённой точке пространства, привязать к направлению взгляда или стабилизировать при просмотре в движущемся транспорте. Заявленная яркость достигает 1200 нит, контрастность — 200 000:1.

За звук отвечает система из четырёх динамиков, настроенная совместно с Bang & Olufsen. Режим Whisper Mode направляет звук к ушам пользователя, снижая его распространение вокруг. Для подключения совместимых смартфонов, компьютеров и игровых устройств используется USB-C с поддержкой DisplayPort. Также предусмотрены три размера оправы с учётом межзрачкового расстояния и возможность установки линз с диоптриями.

Для воспроизведения Dolby Vision необходим отдельный Pocket TV Pro — портативный медиаплеер на Google TV. Он оснащён процессором Amlogic S905X5M-J, 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ с возможностью расширения до 2 ТБ. Аккумулятора ёмкостью 6500 мА·ч, по данным производителя, хватает максимум на 5,5 часа непрерывного просмотра видео. Самостоятельно очки работают как внешний дисплей для совместимых устройств, а для использования Dolby Vision требуется связка с медиаплеером.

Источник: ecoustics