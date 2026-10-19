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Себестоимость памяти для PlayStation 6 может превысить 680 долларов США, а расходы на производство всей консоли способны перешагнуть отметку в 1000 долларов США. Такие оценки приводит издание Wccftech со ссылкой на сведения инсайдера Kepler_L2.

По имеющимся данным, только оперативная память и SSD-накопитель будущей приставки могут обойтись более чем в 57 000 рублей. Если прибавить стоимость процессора, материнской платы, системы охлаждения и других компонентов, общие затраты на комплектующие окажутся значительно выше.

Эти цифры также дают представление о возможных характеристиках PS6. Согласно расчетам, один гигабайт оперативной памяти DDR7 может стоить около 20 долларов США. Если исходить из этой оценки, консоль следующего поколения может получить не менее 24 ГБ оперативной памяти. При этом часть суммы, озвученной инсайдером, приходится на SSD, поэтому точный объем ОЗУ пока остается неизвестным.

Предполагаемая стоимость комплектующих может повлиять на цену PlayStation 6 после выхода на рынок. Однако пока речь идет только о предварительных расчетах: компания не объявляла ни стоимость будущей приставки, ни ее окончательные характеристики. Кроме того, затраты на производство не определяют розничную цену напрямую, поскольку при ее формировании учитываются и другие расходы.

Ранее инсайдер сообщал, что процессоры для консолей следующего поколения, включая PlayStation 6 и Xbox Helix, уже прошли этап проектирования и готовы к производству. Официальных сроков выхода новых приставок производители пока не раскрыли.

Источник: Rozetked