Более $1000 за комплектующие будущей PlayStation 6: названа возможная стоимость памяти и SSD для новой приставки Sony

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Себестоимость памяти для PlayStation 6 может превысить 680 долларов США, а расходы на производство всей консоли способны перешагнуть отметку в 1000 долларов США. Такие оценки приводит издание Wccftech со ссылкой на сведения инсайдера Kepler_L2.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

По имеющимся данным, только оперативная память и SSD-накопитель будущей приставки могут обойтись более чем в 57 000 рублей. Если прибавить стоимость процессора, материнской платы, системы охлаждения и других компонентов, общие затраты на комплектующие окажутся значительно выше.

Эти цифры также дают представление о возможных характеристиках PS6. Согласно расчетам, один гигабайт оперативной памяти DDR7 может стоить около 20 долларов США. Если исходить из этой оценки, консоль следующего поколения может получить не менее 24 ГБ оперативной памяти. При этом часть суммы, озвученной инсайдером, приходится на SSD, поэтому точный объем ОЗУ пока остается неизвестным.

Предполагаемая стоимость комплектующих может повлиять на цену PlayStation 6 после выхода на рынок. Однако пока речь идет только о предварительных расчетах: компания не объявляла ни стоимость будущей приставки, ни ее окончательные характеристики. Кроме того, затраты на производство не определяют розничную цену напрямую, поскольку при ее формировании учитываются и другие расходы.

Ранее инсайдер сообщал, что процессоры для консолей следующего поколения, включая PlayStation 6 и Xbox Helix, уже прошли этап проектирования и готовы к производству. Официальных сроков выхода новых приставок производители пока не раскрыли.

Источник: Rozetked

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 270 0
Автор Zloi Рейтинг +5241.20
Блог ТВ, мультимедиа и консоли 443 1663 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда пропала «картинка в картинке» в телевизорах, хотя экраны стали больше

На некоторых старых телевизионных пультах была кнопка PIP. Нажимаешь её — и поверх основной передачи появляется маленькое окно с другим каналом. Можно смотреть фильм и одновременно...

Они правили морями задолго до динозавров, но их ближайший родственник — морской червь: от кого произошли первые панцирные животные?

Более пятисот миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, на планете произошел резкий скачок биологического разнообразия. В океанах появились практически все современные типы многоклеточных...

Чувствуют ли кошки стресс хозяина: ученые выяснили, как питомцы реагируют на наши гормоны

Взаимодействие человека и домашних животных привлекает внимание биологов уже несколько десятилетий. Однако подавляющая часть накопленных научных данных касается собак. Исследования неоднократно...

Зачем на советских усилителях была кнопка „Тонкомпенсация“ и когда её стоило нажимать

Стоило вечером убавить громкость, и знакомая запись словно теряла часть звучания. Голос оставался хорошо различимым, а бас становился слабее, ударные — менее выразительными. Нажатие...

На статуях Терракотовой армии нашли 79 отпечатков пальцев: кто создавал глиняную армию императора

Весной 1974 года крестьяне, копавшие колодец недалеко от китайского города Сиань, наткнулись на твердые обожженные черепки и глиняные головы. Вскоре на это место прибыли археологи. Так начались...

Карболит: куда исчезла знаменитая чёрная пластмасса СССР, из которой делали практически всё

В СССР из карболита делали корпуса радиоприёмников, выключатели, электрические вилки, ручки кастрюль и множество других бытовых вещей. Эти вещи служили десятилетиями и до сих пор встречаются в...