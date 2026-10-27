AWOL Valerion улучшила изображение в 4K-проекторах без замены оборудования

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Проекторы AWOL Valerion научились точнее управлять контрастностью и яркостью без замены оборудования. Обновление прошивки OTA3 (Q0718) добавило новые настройки изображения моделям Max и Pro 2, включая промежуточный режим коррекции чёрного цвета и расширенные возможности настройки проекции. Улучшения пригодятся не только при просмотре спортивных трансляций на большом экране, но и во время просмотра фильмов в домашнем кинотеатре.

Автор: AWOL Источник: www.yankodesign.com

Главное изменение — режим Enhanced Black Level (EBL) Medium, который занял промежуточное положение между настройками Low и High. Эта функция регулирует яркость лазерного источника, помогая улучшить контраст в тёмных сценах. Новый режим даёт более умеренную коррекцию и позволяет уменьшить заметные перепады яркости.

В модели Valerion Max дополнительно появилась функция Dynamic Iris: она автоматически меняет оптическую диафрагму в зависимости от яркости изображения, регулируя световой поток другим способом.

Автор: AWOL Источник: www.yankodesign.com

OTA3 также добавляет режим Low Noise Mode для снижения шума вентиляторов. При его включении проектор автоматически управляет яркостью лазера, поэтому вручную менять этот параметр нельзя. Ещё одно улучшение — восьмиточечная ручная коррекция трапецеидальных искажений вместо настройки только по четырём углам. Она помогает точнее выровнять изображение, если проектор установлен не строго напротив экрана.

Обновление распространяется и на другие сценарии использования. Теперь размер изображения можно менять непосредственно во время просмотра контента в формате Dolby Vision, не переключаясь в другой режим. Прошивка Q0718 предназначена не только для Max и Pro 2, но и для моделей Valerion Pro, Plus 2 и Plus. Установить её можно через системное обновление или с USB-накопителя.

Источник: yankodesign

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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