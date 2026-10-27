AWOL Valerion улучшила изображение в 4K-проекторах без замены оборудования

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Проекторы AWOL Valerion научились точнее управлять контрастностью и яркостью без замены оборудования. Обновление прошивки OTA3 (Q0718) добавило новые настройки изображения моделям Max и Pro 2, включая промежуточный режим коррекции чёрного цвета и расширенные возможности настройки проекции. Улучшения пригодятся не только при просмотре спортивных трансляций на большом экране, но и во время просмотра фильмов в домашнем кинотеатре.

Главное изменение — режим Enhanced Black Level (EBL) Medium, который занял промежуточное положение между настройками Low и High. Эта функция регулирует яркость лазерного источника, помогая улучшить контраст в тёмных сценах. Новый режим даёт более умеренную коррекцию и позволяет уменьшить заметные перепады яркости.

В модели Valerion Max дополнительно появилась функция Dynamic Iris: она автоматически меняет оптическую диафрагму в зависимости от яркости изображения, регулируя световой поток другим способом.

OTA3 также добавляет режим Low Noise Mode для снижения шума вентиляторов. При его включении проектор автоматически управляет яркостью лазера, поэтому вручную менять этот параметр нельзя. Ещё одно улучшение — восьмиточечная ручная коррекция трапецеидальных искажений вместо настройки только по четырём углам. Она помогает точнее выровнять изображение, если проектор установлен не строго напротив экрана.

Обновление распространяется и на другие сценарии использования. Теперь размер изображения можно менять непосредственно во время просмотра контента в формате Dolby Vision, не переключаясь в другой режим. Прошивка Q0718 предназначена не только для Max и Pro 2, но и для моделей Valerion Pro, Plus 2 и Plus. Установить её можно через системное обновление или с USB-накопителя.

Источник: yankodesign