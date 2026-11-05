Aurzen превратила карманный проектор в складную Z-конструкцию с Full HD

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Компания Aurzen представила специальную версию складного проектора ZIP Pro, созданную совместно с наследием художника Жан-Мишеля Баския. Устройство весит всего 586 г, складывается до толщины 4,4 см и при раскрытии самостоятельно превращается в регулируемую подставку. Отдельный штатив для установки на столе или прикроватной тумбе ему не нужен.

Проектор оснащён DLP-матрицей с разрешением Full HD 1920 x 1080 пикселей и источником света яркостью 200 ANSI лм. Он поддерживает автоматическую фокусировку ToF и четырёхточечную коррекцию трапецеидальных искажений. Производитель рекомендует выводить изображение диагональю 60-80 дюймов в затемнённом помещении. Невысокая яркость остаётся главным ограничением компактной конструкции.

Встроенный аккумулятор ёмкостью 38 Вт·ч обеспечивает до 150 минут работы в энергосберегающем режиме. Для подключения предусмотрен USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode, позволяющий передавать изображение напрямую с совместимых смартфонов, ноутбуков и Nintendo Switch без док-станции. Есть два стереодинамика мощностью 2 Вт каждый, сенсорный экран управления и возможность одновременного подключения двух Bluetooth-наушников.

Специальное издание отличается оформлением корпуса и комплектом аксессуаров. Покупателям предложат две сменные панели с мотивами работ Баския — Pez Dispenser с изображением динозавра в короне и Untitled (1985). В комплект также входят фирменный чехол, салфетка для оптики и крепёжная система MagPlay Pro с подставкой Z-Stand. Стоимость набора на сайте производителя составляет 679,99 доллара.

Источник: aurzen