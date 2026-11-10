8BitDo выпустила проводной контроллер для Xbox с технологией стиков из дорогих моделей

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Компания 8BitDo представила проводной контроллер Ultimate 3C+ Wired Controller for Xbox, в котором технология магнитных стиков TMR появилась в более доступном ценовом сегменте. Новинка стоит $39,99 и отличается не только защитой от распространённой проблемы дрейфа стиков, но и возможностью регулировать усилие их нажатия.

Автор: 8BitDo Источник: www.8bitdo.com

Вместо аккумулятора контроллер получил кабель USB-C длиной 2,5 м. Это избавляет от необходимости следить за зарядом и подключать беспроводной адаптер. При этом на корпусе предусмотрен разъём 3,5 мм для наушников. Устройство официально лицензировано Microsoft и совместимо с Xbox Series X|S, Xbox One и компьютерами с Windows 10 и новее.

В основе аналоговых органов управления лежат датчики TMR (туннельное магнитосопротивление). Они определяют положение стика с помощью магнитного поля, без механического контакта, характерного для традиционных потенциометров. Это снижает износ и риск появления дрифта — ситуации, когда персонаж или камера движутся без прикосновения к стику. Дополнительно предусмотрена регулировка усилия с помощью механизма Dual Force Ring с силиконовым кольцом мягкого ограничения хода. За обработку сигналов отвечают 12-битный АЦП и процессор с частотой 216 МГц.

Автор: 8BitDo Источник: www.8bitdo.com

Контроллер также получил переключаемые триггеры: линейные с датчиками Холла и микропереключатели с коротким ходом. Есть дополнительные кнопки R4 и L4, две задние клавиши с блокировкой от случайных нажатий и виброотдача Impulse Trigger. Габариты устройства составляют 151,5 x 103,5 x 62,6 мм, масса — 224 г. По сравнению с беспроводной версией Ultimate 3C+ проводная модель лишилась функции Turbo и частоты опроса до 1000 Гц.

Продажи Ultimate 3C+ Wired Controller for Xbox должны начаться 16 ноября 2026 года. На старте предусмотрены два варианта оформления: Matcha Green и Charcoal Gray. Цена составляет $39,99 — на $10 меньше, чем у Xbox Nano Controller, и на $25 ниже стандартного геймпада Microsoft.

Источник: 8bitdo

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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