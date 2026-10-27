YouTube готовится к переходу на преемника формата AV1 — видео вскоре станут качественнее и будут загружаться быстрее

Видеосервис YouTube планирует с начала 2027 года начать трансляцию видео в новейшем формате — AV2. Об этом сообщил представитель YouTube Дес Кин. На первом этапе контент будет доступен через веб-интерфейс — при условии, что браузер (или компьютер) пользователя поддерживает этот формат.

Кодек — это технология, используемая для сжатия и последующего воспроизведения видео. По данным Кина, на 19 марта 2026 года более 90% библиотеки YouTube (по общему времени воспроизведения) было представлено в формате AV1. Ожидается, что AV2 не только улучшит качество изображения, но и предложит новые функции — например, возможность одновременного воспроизведения нескольких видеопотоков.

Google уже продемонстрировал работу AV2 в своем браузере Chrome; другим браузерам еще предстоит внедрить эту поддержку. Джим Банкоски, руководитель разработки Chrome, назвал это в заявлении AOMedia «ранним этапом». Помимо YouTube, интересом к новому формату также проявляют Netflix и Amazon Prime Video.

Как сообщила представительница Netflix Энн Аарон, компания планирует внедрить AV2 в качестве следующего кодека для потокового вещания. На сегодняшний день на долю кодека AV1 приходится более трети мирового объема потокового видео по запросу (VOD).

По оценкам AOMedia, эффективность AV2 примерно на 30 процентов выше, чем у AV1 (согласно объективным метрикам качества). Это позволит провайдерам потокового вещания экономить пропускную способность при сохранении прежнего качества изображения — или же обеспечивать более высокое качество картинки при неизменном битрейте (то есть при том же объеме данных, передаваемых в секунду). Однако эти цифры исходят преимущественно от разработчиков AV2; независимые сравнительные исследования пока отсутствуют. Окончательная спецификация была утверждена AOMedia в июне.

Жан-Батист Кемпф, руководитель проекта с открытым исходным кодом VideoLAN, в своем блоге, посвященном декодеру AV2 с открытым кодом (dav2d), привел несколько иную цифру: по его словам, типичный прирост эффективности по сравнению с AV1 составляет около 25 процентов, хотя в отдельных случаях показатели были еще выше. Однако за это приходится платить высокими требованиями к вычислительной мощности: по утверждению Кемпфа, декодирование AV2 требует примерно в пять раз больше ресурсов, чем декодирование AV1. На современном оборудовании программное обеспечение может испытывать трудности с воспроизведением AV2 в режиме реального времени, если оно не было специально оптимизировано под конкретную архитектуру процессора. Чипов, способных аппаратно (нативно) воспроизводить AV2, попросту еще не существует. Компания Apple недавно впервые внедрила нативную поддержку AV1 в новой приставке Apple TV 4K. В компьютерах Mac эта возможность появилась начиная с чипа M3, а в смартфонах iPhone — начиная с моделей 15 Pro и 15 Pro Max.

Источник: AOMedia