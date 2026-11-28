Уже несколько месяцев пользователи Windows 11 выражают желание обеспечить большую конфиденциальность при работе с операционной системой. Это связано с тем, что из-за внедрения функций на базе искусственного интеллекта (ИИ) Microsoft приобрела репутацию компании, которая слишком глубоко вторгается в данные и действия пользователей. Впрочем, в последнее время Microsoft обещает исправиться и вносит изменения, направленные на повышение уровня конфиденциальности в Windows 11.

Почему Windows отслеживает активность приложений

Многие пользователи Windows 11 не знают, что в операционной системе уже десятилетиями существует функция, которая несколько ограничивает конфиденциальность. Еще в Windows 2000 компания Microsoft внедрила механизм, который ведет учет всех установленных, запущенных и удаленных приложений. И хотя Windows 2000 давно устарела, эта функция сохранилась и в современных версиях операционной системы.

Как сообщает портал XDA Developers, речь идет об элементе меню «Пуск», который в свое время был назван Microsoft «персонализированными меню». Цель состояла в том, чтобы наиболее часто используемые приложения всегда отображались в меню «Пуск» в первую очередь. Разумеется, для реализации этой задачи Windows должна отслеживать приложения и фиксировать факты их запуска. Этот подсчет велся в реестре Windows в разделе под названием «UserAssist». Он существует и по сей день, продолжая выполнять свою функцию.

В ходе тестирования специалисты XDA Developers изучили записи в «UserAssist» и обнаружили любопытные данные. По умолчанию в реестре отображаются лишь зашифрованные записи. Однако с помощью бесплатной программы «UserAssistView» эти загадочные строки можно преобразовать в понятные названия приложений. Результат: с мая 2022 года на компьютере под управлением Windows в этом списке накопилось более 325 записей.

Список содержит не только общее количество запусков различных программ, но и информацию о том, когда они были установлены или даже удалены. Иными словами, если приложение удаляется с компьютера, оно не исчезает из этого списка автоматически.

Как отключить отслеживание использования приложений

К счастью, эту функцию можно отключить всего за несколько кликов. В настройках Windows 11 предусмотрена соответствующая опция, хотя она находится довольно глубоко в меню. В «Параметрах» надо перейти в раздел «Конфиденциальность и защита». Там есть пункт «Рекомендации и предложения». Следует его открыть и перевести переключатель «Улучшение результатов в меню «Пуск» и поиске» в неактивное положение.

После отключения функции ранее собранный список приложений будет удален. Windows 11 возобновит отслеживание только в том случае, если снова будет активирована эта функция. Как сообщает ресурс XDA Developers, в списке могут появляться даже те приложения, которые никогда не запускались — ни до отключения функции, ни после ее повторной активации. Причина этого пока остается неизвестной.

Источник: XDA Developers