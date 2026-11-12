Windows 11 незаметно открывает копию браузера при переходе по ссылкам — в чем причина

Несмотря на современные элементы дизайна, в некоторых аспектах Windows 11 работает довольно медленно. В Microsoft это осознали и теперь трудятся над тем, чтобы повысить быстродействие своей операционной системы. Одна из областей, требующих оптимизации, не всегда заметна пользователям в повседневной работе — речь идет об открытии браузеров и переходе по ссылкам из сторонних приложений.

При использовании в Windows 11 таких браузеров, как Chrome, то открытие ссылок иногда может занимать довольно много времени. Например, когда кликать по ссылке в электронном письме, операционная система не просто передает ее в уже запущенный Chrome. Вместо этого Windows 11 открывает еще один экземпляр браузера. В ходе этого процесса система проверяет, активна ли уже программа. Если это так, то «лишняя» копия незаметно закрывается, а ссылка в итоге передается в уже работающий браузер.

Такое происходит всякий раз, когда браузер уже запускался после перезагрузки Windows 11 или когда пользователь переходит по ссылке из другого приложения. Если ссылка открывается в момент, когда Chrome еще не был запущен в текущем сеансе, процесс занимает больше времени, поскольку Windows 11 приходится запускать программу «с нуля». Как сообщает издание Windows Latest, компания Microsoft внесла изменения в свой собственный браузер Edge, чтобы исключить этот лишний промежуточный этап.

В документации для разработчиков Microsoft называет эту функцию «Accelerated Warm Launches» («ускоренный запуск из подготовленного состояния»). Как только браузер был запущен хотя бы раз, он регистрируется в системе как основное приложение для открытия ссылок и создания новых экземпляров программы. Согласно результатам предварительных тестов, это изменение дает заметный эффект — по крайней мере, на бумаге. До обновления Windows 11 требовалось около 70 миллисекунд, чтобы передать ссылку в браузер; после обновления это время сократилось всего до трех миллисекунд.

До сих пор эта функция была доступна только в браузере Edge, но в будущем ситуация может измениться. Компания Mozilla, разработчик Firefox, в настоящее время тестирует эту возможность для своего браузера. Однако доступ к функции не доступен для всех разработчиков: она защищена специальным кодом разблокировки от Microsoft, который необходимо запрашивать отдельно. Как отмечает Windows Latest, удалось получить доступ к более ранней версии кода, изначально предназначенной для реализации функции закрепления приложений на панели задач.

Однако пока остается неясным, сможет ли Mozilla — и когда именно — полноценно внедрить эту функцию. Один из открытых вопросов, требующих решения в процессе реализации, заключается в том, какой именно экземпляр Firefox должен обрабатывать запрос на открытие ссылки из Windows 11, если в браузере открыто несколько профилей. Кроме того, пока неясно, потребуется ли одобрение со стороны Microsoft перед выпуском этой функции. Это может стать препятствием и для других браузеров, например Chrome, если их разработчики также планируют предпринять подобные шаги.

Источник: Windows Latest