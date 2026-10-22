Боннский университет провёл исследование, в котором оценил рентабельность «умного» сельского хозяйства. Согласно отчёту, инновационная техника и ИИ окупается на 42% пахотных земель во всём мире. Отмечается, что в ближайшие 20 лет показатель может вырасти до 50%, а при ужесточении экологических норм в каждой стране прирост может дойти до 75%. В случае ослабления норм показатель может опуститься до 31%.

Наибольшая выгода от использования «умного» сельского хозяйства отмечается в странах с высоким уровнем доходов и развитым образованием: в США, Канаде, Западной Европе, Австралии и Японии. В этих регионах фермеры вынуждены излишне тратиться на удобрения и пестициды, поэтому точечное применение средств и автоматизация взамен дорогого труда позволяет экономить.

В странах Африки, расположенных южнее Сахары, потенциал «умных» ферм ограничен, поскольку применение подобных технологий неэффективно для мелких хозяйств. Учёные из университета опросили несколько тысяч экспертов и нашли более четырёх тысяч мест, где применяются умное орошение, роботы и другие инновационные технологии. В качестве заключения авторы отмечают, что «умное» земледелие лучше всего показывает себя там, где эффективно экологическое управление.

Источник: Phys.org