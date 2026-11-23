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Исследователи из Йоркского университета сравнили принципы работы современных систем компьютерного зрения с активностью зрительной коры приматов. Результаты работы показали, что даже наиболее продвинутые модели искусственного интеллекта, обученные распознавать изображения с высокой точностью, обрабатывают визуальную информацию принципиально иначе, чем биологический мозг.

Долгое время считалось, что глубокие свёрточные нейросети и визуальные трансформеры по мере усложнения архитектуры начинают имитировать иерархическую обработку сигналов в зрительной системе человека и приматов. Однако прямое сопоставление реакций алгоритмов и нейронов показало расхождения:

Опора на локальные текстуры вместо целостной формы. Искусственный интеллект при распознавании объектов часто опирается на мелкие повторяющиеся текстуры, цветовые пятна и статистические паттерны пикселей. Мозг приматов в первую очередь выделяет общую геометрию, контуры и пространственные связи между частями объекта.

Искусственный интеллект при распознавании объектов часто опирается на мелкие повторяющиеся текстуры, цветовые пятна и статистические паттерны пикселей. Мозг приматов в первую очередь выделяет общую геометрию, контуры и пространственные связи между частями объекта. Разная реакция на искажения и шум. Незначительные изменения освещения, наложение визуального шума или смена фона способны полностью сбить алгоритм с толку, тогда как биологическая зрительная система легко узнаёт знакомый предмет в сложных условиях.

Незначительные изменения освещения, наложение визуального шума или смена фона способны полностью сбить алгоритм с толку, тогда как биологическая зрительная система легко узнаёт знакомый предмет в сложных условиях. Отсутствие контекстного понимания сцены. Живой мозг воспринимает изображение как единую трёхмерную сцену с учётом физического смысла объектов, в то время как нейросети склонны анализировать картинку как набор независимых признаков.

Понимание разницы между машинным и биологическим зрением объясняет, почему беспилотные автомобили, системы видеонаблюдения и медицинские диагностические алгоритмы порой допускают нелепые ошибки в ситуациях, очевидных для человека.

По мнению авторов исследования, дальнейшее развитие компьютерного зрения потребует не просто увеличения объёмов обучающих данных и вычислительных мощностей, а пересмотра самих принципов построения нейросетей — с акцентом на геометрическое и пространственное восприятие, свойственное живому мозгу.

Источник: af.net