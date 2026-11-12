Стартап Helix предлагает систему голосовой проверки для доступа к сайтам — вместо капч

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Обычно капча используется для того, чтобы закрыть ботам доступ к веб-сайтам или онлайн-формам. В отличие от ботов, люди должны быть в состоянии решить эти задачи — чаще всего они представлены в виде головоломок с изображениями. Однако капчи сложно назвать удобными для пользователей или доступными для всех категорий людей.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Альтернативные методы, такие как проверка с помощью копий документов, фотографий или видеоидентификации, в свою очередь, не лучшим образом сказываются на конфиденциальности данных. Стартап Helix намерен решить эти проблемы с помощью своей системы голосовой идентификации. Как сообщается в пресс-релизе, компания — которую консультирует один из создателей Siri Даг Киттлаус — недавно привлекла 6,2 миллиона долларов в ходе раунда финансирования.

По словам генерального директора Helix Алекса Оберга, цель компании — вернуть доверие к цифровому взаимодействию. Идея защиты от ботов с помощью голосовой проверки возникла на фоне опасений потребителей по поводу возможной кражи их персональных данных. Кроме того, в будущем станет важным уметь отличать людей от ИИ-агентов.

В целях защиты данных технология Voice-ID от компании Helix работает локально на смартфоне. Это предотвращает передачу персональных данных пользователей на сервер.

Для прохождения проверки пользователю нужно произнести вслух четыре цифры. Весь процесс занимает четыре секунды. По заявлению Helix, такое решение сочетает в себе биометрическую безопасность, низкие затраты и простоту использования.

Стартап предлагает использовать данное решение в таких сферах, как продажа билетов, сервисы знакомств, игры и финтех. Для интеграции системы Voice-ID компания Helix предоставляет заинтересованным платформам комплект средств разработки (SDK). Кроме того, внедрение возможно путем добавления всего одной строки кода в Claude Code или OpenAI Codex.

По утверждению Helix, их технология не только защищает от ботов, но и позволяет оценить возраст пользователя. В условиях ужесточения нормативного регулирования такая возможность верификации может вскоре потребоваться, в частности, платформам социальных сетей.

По словам представителей Helix, их решение пока не способно распознавать ИИ-агентов во время «живых» звонков. Однако, как рассказал изданию TechCrunch Киттлаус — один из создателей Siri, — технология распознавания голоса достигла такого уровня зрелости, который обеспечивает ее надежную работу.

Источник: Helix

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 46 0
Автор avia_news Рейтинг +3.10
Блог ИИ, сервисы и приложения 715 4937 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

В 1980 году в мире осталось пять чёрных малиновок — вся нынешняя популяция происходит от одной самки

В 1980 году всю мировую популяцию чёрной малиновки можно было пересчитать по пальцам одной руки. На островах Чатем у Новой Зеландии оставалось пять птиц, и среди них была всего одна размножающаяся...

Первое фото черной дыры всерьез считали ошибкой программ: повторный анализ данных доказал, что кольцо что кольцо M87 реально

В апреле 2019 года международная коллаборация Event Horizon Telescope (EHT) опубликовала первое в истории изображение тени сверхмассивной черной дыры. Объект, получивший обозначение M87*, находится...

Какая машина может ездить по потолку? Это не фантастика, а физика

Если вы когда-нибудь смотрели «Назад в будущее» или просто представляли, как машина нарушает законы гравитации, то у нас хорошие новости: в реальности такая машина уже существует. И это не концепт...

Поймать одиночный фонон: как физики разделили квант движения на три атома и увидели фазу Берри

Одиночные ионы, удерживаемые электромагнитными полями в глубоком вакууме, сегодня служат одной из самых надежных платформ для создания квантовых компьютеров и симуляторов — устройств,...

Новая выставка картин зятя Третьякова открылась в Третьяковской галерее: к 160-летию Бакста

С 10 ноября до весны 2027 года в Инженерном корпусе ГТГ отмечают 160-летия Льва Бакста. В историю культуры этот художник вошел именно под такой фамилией, которую сменил ради брака с овдовевшей...

Зачем Сальвадор Дали спал с ключом в руке и как этот прием помогает мозгу находить новые идеи

В 1948 году испанский художник Сальвадор Дали выпустил книгу «50 магических секретов мастерства». Помимо технических советов по выбору кистей и смешиванию красок, он подробно описал в ней необычный...