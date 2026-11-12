Стартап Helix предлагает систему голосовой проверки для доступа к сайтам — вместо капч

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Обычно капча используется для того, чтобы закрыть ботам доступ к веб-сайтам или онлайн-формам. В отличие от ботов, люди должны быть в состоянии решить эти задачи — чаще всего они представлены в виде головоломок с изображениями. Однако капчи сложно назвать удобными для пользователей или доступными для всех категорий людей.

Альтернативные методы, такие как проверка с помощью копий документов, фотографий или видеоидентификации, в свою очередь, не лучшим образом сказываются на конфиденциальности данных. Стартап Helix намерен решить эти проблемы с помощью своей системы голосовой идентификации. Как сообщается в пресс-релизе, компания — которую консультирует один из создателей Siri Даг Киттлаус — недавно привлекла 6,2 миллиона долларов в ходе раунда финансирования.

По словам генерального директора Helix Алекса Оберга, цель компании — вернуть доверие к цифровому взаимодействию. Идея защиты от ботов с помощью голосовой проверки возникла на фоне опасений потребителей по поводу возможной кражи их персональных данных. Кроме того, в будущем станет важным уметь отличать людей от ИИ-агентов.

В целях защиты данных технология Voice-ID от компании Helix работает локально на смартфоне. Это предотвращает передачу персональных данных пользователей на сервер.

Для прохождения проверки пользователю нужно произнести вслух четыре цифры. Весь процесс занимает четыре секунды. По заявлению Helix, такое решение сочетает в себе биометрическую безопасность, низкие затраты и простоту использования.

Стартап предлагает использовать данное решение в таких сферах, как продажа билетов, сервисы знакомств, игры и финтех. Для интеграции системы Voice-ID компания Helix предоставляет заинтересованным платформам комплект средств разработки (SDK). Кроме того, внедрение возможно путем добавления всего одной строки кода в Claude Code или OpenAI Codex.

По утверждению Helix, их технология не только защищает от ботов, но и позволяет оценить возраст пользователя. В условиях ужесточения нормативного регулирования такая возможность верификации может вскоре потребоваться, в частности, платформам социальных сетей.

По словам представителей Helix, их решение пока не способно распознавать ИИ-агентов во время «живых» звонков. Однако, как рассказал изданию TechCrunch Киттлаус — один из создателей Siri, — технология распознавания голоса достигла такого уровня зрелости, который обеспечивает ее надежную работу.

Источник: Helix