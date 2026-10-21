Сначала YouTube убрала счетчик дизлайков, теперь снова меняет привычный способ оценки видео: пользователи заметили новое изменение

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
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YouTube тестирует изменение интерфейса, из-за которого поставить дизлайк под обычным видео может стать сложнее. У некоторых пользователей кнопка «Не нравится» пропала с основной панели управления и переместилась в дополнительное меню. Пока речь идет об ограниченном эксперименте, а официальных заявлений о планах платформы нет.

Автор: Zulfugar Karimov Источник: unsplash.com

На изменения обратили внимание пользователи Reddit, опубликовавшие скриншоты обновленного интерфейса. Судя по изображениям, тестирование проходит в настольной версии YouTube. При этом пользователи заметили несколько вариантов оформления страницы, что может указывать на проверку разных решений. Неизвестно, сколько человек участвуют в эксперименте и собирается ли компания распространять его на широкую аудиторию.

Это не первый случай, когда YouTube ограничивает доступность привычной кнопки. В 2021 году сервис убрал публичный счетчик дизлайков, объяснив решение борьбой с массовыми атаками на авторов. Сама возможность поставить отрицательную оценку при этом сохранилась. Теперь же платформа, возможно, проверяет, стоит ли делать ее менее заметной.

Похожее решение уже появилось в YouTube Shorts. В коротких роликах кнопку «Не нравится» заменили дополнительными действиями, доступными через меню с тремя точками. Там можно выбрать варианты «Не интересно» или «Не рекомендую этот канал», чтобы повлиять на будущие рекомендации. Однако для этого требуется больше действий, чем при нажатии одной кнопки.

Дизлайки позволяют не только выразить отношение к конкретному ролику, но и дать системе рекомендаций сигнал о нежелательном контенте. Это актуально и для длинных видео, которые зритель может досмотреть до конца, но не захотеть видеть похожие материалы в дальнейшем.

Пока YouTube не подтвердила, что собирается менять интерфейс для всех пользователей. Платформа регулярно проверяет новые функции и расположение элементов управления, поэтому нынешний вариант может так и не выйти за рамки тестирования.

Источник: Phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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