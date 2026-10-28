Швейцарская компания Proton обязала сотрудников пройти повторное собеседование из-за ИИ

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Швейцарская технологическая компания Proton, известная своими сервисами шифрования, ввела обязательную внутреннюю аттестацию для части сотрудников, заставив их заново пройти процедуру собеседования из-за использования искусственного интеллекта. Согласно внутренним документам, слитым в ИТ-медиа 404 Media, руководство стремится ускорить внедрение нейросетей в повседневные задачи компании. Проверку проходят не все 500 работников организации, однако для попавших под процедуру специалистов результаты могут повлиять на обязанности, зоны ответственности и дальнейшую карьерную траекторию.

Собеседования по оценке навыков владения искусственным интеллектом пройдут в компании Proton с 4 по 11 ноября. (Иллюстрация сгенерирована AI)
Собеседования по оценке навыков владения искусственным интеллектом пройдут в компании Proton с 4 по 11 ноября. (Иллюстрация сгенерирована AI)
Автор: Flow Источник: flow.google.com

Особенностью процесса стало то, что оценивать коллег поручили не прямым руководителям отделов, а специальной группе топ-сотрудников, доказавших экспертное владение ИИ-инструментами. Руководство открыто признает, что подобные меры способны вызвать тревогу в коллективе, но настаивает на необходимости перемен. По словам исполнительного директора Энди Йена (Andy Yen), компании нужны кадры, способные «с неугомонным любопытством и срочностью» переводить возможности нейросетей в качественные программные продукты и сильные рабочие процессы.

На фоне опасений сотрудников по поводу возможного сокращения штатов из-за автоматизации, руководство Proton выступило с официальным разъяснением. В компании подчеркнули, что искусственный интеллект не используется в качестве предлога для увольнений. Цель аттестации, запланированной на период с 4 по 11 ноября, заключается в принудительной адаптации персонала к новой технологической реальности, где игнорирование нейросетей становится профессиональным тупиком.

Источник: Heise online

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