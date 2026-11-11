Сбер выпустил умные лампы с управлением без интернета и поддержкой Matter

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Сбер выпустил новую линейку умных ламп, которые работают по протоколу Matter over Wi-Fi и могут управляться без подключения к интернету. Лампы совместимы с системами умного дома разных производителей при наличии подходящего контроллера.

Matter — открытый стандарт связи между устройствами умного дома, который позволяет технике разных брендов работать вместе. Wi-Fi — беспроводная сеть, через которую устройства подключаются к интернету и друг к другу внутри дома.

Для работы с Matter нужен совместимый контроллер, то есть устройство, которое отправляет команды другим приборам. Подходят колонка «СберБум 2.0» и SberBoom Home. Одну лампу можно подключить сразу к нескольким контроллерам. Если контроллера нет, лампа подключается напрямую к домашней сети Wi-Fi, а управление осуществляется через платформу «Умный дом Сбер».

Ключевое отличие новинок от предыдущих моделей — возможность управлять освещением без интернета. При наличии совместимой колонки пользователь может голосом включать и выключать лампу, менять яркость и цвет. Локально настроенные сценарии автоматизации, например включение света по расписанию или по сигналу датчика движения, также работают при отсутствии подключения к интернету, поскольку команды выполняются внутри домашней сети.

Производитель заявляет индекс цветопередачи Ra 90. Это показатель по шкале от 0 до 100, который отражает, насколько точно источник света передает естественные цвета предметов. Мерцание, то есть быстрые колебания освещенности, по заявлению Сбера отсутствует даже при снижении яркости до 1%.

Предусмотрен адаптивный режим, который меняет цветовую температуру в зависимости от времени суток: днем свет становится холоднее, вечером — теплее. Цветовая температура измеряется в кельвинах. Также есть режим рассвета, при котором яркость постепенно возрастает к заданному времени.

Линейка включает три модели: A60 и A70 с цоколем E27, а также C37 с цоколем E14. Цоколь — это часть лампы, которой она вкручивается в патрон. Диаметр резьбы E27 составляет 27 миллиметров, E14 — 14 миллиметров. Лампы A60 и C37 стоят 890 рублей, A70 — 990 рублей. Умные лампы Сбер с поддержкой Matter over Wi-Fi уже продаются.

Источник: 4pda