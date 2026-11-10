Samsung планирует взимать плату за функции ИИ на смартфонах — что войдет в будущую подписку

Samsung работает над платной подпиской на функции искусственного интеллекта для своих смартфонов серии Galaxy. Об этом сообщает блог SammyGuru, обычно располагающий достоверной информацией. По данным инсайдеров, уже существует предложение под названием «Galaxy AI Premium», которое сейчас находится на стадии раннего доступа (Early Access) — то есть проходит предварительное тестирование с участием ограниченного круга пользователей. Как следует из информации в соответствующем приложении, Samsung пока возмещает расходы, понесенные участниками в ходе тестирования. Однако вряд ли на этом всё закончится.

Samsung представила свой пакет ИИ-функций Galaxy AI вместе с выходом модели Galaxy S24. До сих пор компания не взимала за них плату. Участники программы раннего доступа могут использовать существующие функции Galaxy AI, такие как «Photo Assist» и «Browsing Assist», в более широком объеме. Кроме того, появились новые возможности, которые впоследствии могут войти в тарифный план под названием «Galaxy AI Max». По информации SammyGuru, в этот тариф «Max» входит функция «Gen Video», позволяющая создавать видеоролики на основе собственных фотографий пользователя с помощью ИИ.

Функция «Bixby Actions» призвана автоматизировать выполнение задач в других приложениях. Также упоминается «Daily Briefing» («Ежедневный брифинг»), подробности о котором в отчете не приводятся. По всей видимости, он не связан с уже существующей в экосистеме Samsung функцией «Now Brief». Не исключено, что «Daily Briefing» будет работать по аналогии с «Gemini Daily Brief» от Google: эта функция каждое утро предоставляет пользователю персональную сводку событий.

По всей видимости, в скором времени бесплатными останутся только стандартные инструменты Galaxy AI: «Browsing Assist», «Now Brief», «Creative Studio», «Smart Capture», клавиатура Samsung, «Photo Assist» и персональный помощник. Однако, в отличие от текущей ситуации, для этих функций впервые могут быть установлены лимиты использования. Если выделенный лимит будет исчерпан, пользователи смогут приобрести дополнительный пакет услуг. Согласно отчету, подписка уровня «Max» предусматривает лимиты, в четыре раза превышающие те, что доступны в бесплатной версии. Стоимость подписки «Max» составит около 5 долларов в месяц или 48 долларов в год. Впрочем, эти данные получены из фрагментов программного кода приложения Samsung, поэтому цены еще могут измениться.

По информации портала SammyGuru, списка совместимых устройств пока нет. Однако анализ кода приложения указывает на то, что на этапе тестирования доступ к функциям может быть ограничен только линейкой Galaxy S27. Как правило, Samsung внедряет новые ИИ-функции в свои флагманские модели, а затем, по мере обновления пользовательского интерфейса One UI, делает их доступными и на других устройствах — в данном случае, вероятно, начиная с версии One UI 9.5. Это означает, что владельцам более старых моделей, возможно, также придется оформить подписку, если они захотят пользоваться всеми доступными функциями.

Источник: SammyGuru