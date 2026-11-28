В коде One UI 9.5 Beta 1 для Galaxy S26 Ultra обнаружены следы двух невыпущенных функций приложения «Камера». Первая называется Vision и предназначена для превращения видоискателя в своего рода глаз для искусственного интеллекта. Вторая — Auto Portrait, которая может автоматически включать портретный эффект при обнаружении человека или животного.

Эта информация получена в результате анализа кода One UI 9.5 Beta 1, проведенного Android Authority. Это важное уточнение, поскольку речь идёт о функциях, которые в настоящее время находятся в разработке и не были официально анонсированы Samsung. Код может измениться, функции могут выглядеть иначе, или они могут вообще не попасть в финальную версию программного обеспечения.

Наиболее интересной является функция Vision. Всё указывает на то, что Samsung хочет разместить её непосредственно в панели режимов приложения «Камера», рядом со стандартными опциями, такими как «Фото» или «Видео». Это устранит необходимость запускать отдельное приложение или предварительно фотографировать объект. Пользователь выбирает Vision, наводит телефон на интересующий объект и начинает использовать камеру в качестве визуального интерфейса для ИИ.

После активации функции предварительный просмотр с камеры будет отправлен в новый инструмент Samsung под названием Visual Agent Service. Интерфейс должен отображать сгенерированное ИИ краткое описание того, что находится в кадре, а также предлагаемые ключевые слова, связанные со сценой. Также будут доступны предлагаемые действия, возможность извлечения текста из изображения и управление фонариком. Однако гораздо интереснее две кнопки, расположенные рядом с кнопкой спуска затвора: Ask («Спросить») и Translate («Перевести»).

Первая предназначена для передачи кадра с камеры в Gemini. Если пользователь выберет одну из предлагаемых фраз, соответствующий вопрос также будет отправлен в Gemini, который, согласно обнаруженному коду, может быть скопирован в буфер обмена. Translate, с другой стороны, предназначена для использования приложения Samsung AI Vision.

Наиболее примечательной особенностью является сама кнопка спуска затвора. Согласно анализу Android Authority, нажатие на нее в Vision не должно делать снимок. Она предназначена только для фиксации предварительного просмотра, чтобы можно было продолжить задавать вопросы о сцене.

Сложно представить Vision как революционное решение. У Samsung уже был Bixby Vision в Galaxy S8 2017 года. Google давно разрабатывает Lens, есть Circle to Search, а Gemini Live позволяет делиться изображением с камеры с устройством и говорить ему о том, что оно видит. Большая часть того, что должна делать Vision, уже может быть реализована на Galaxy путем обмена изображением с камеры в Gemini Live. Более того, этот метод интеграции визуального ИИ в приложение камеры очень напоминает решение Apple.

В iOS 27 визуальный интеллект был перенесен в приложение «Камера» в виде режима Siri, расположенного рядом с другими режимами. Сходство распространяется даже на дизайн интерфейса: вкладка с описанием сцены находится вверху, а две кнопки расположены рядом с кнопкой спуска затвора.

Приложение Samsung AI Vision, которое должно было отвечать за функции, связанные с переводом, по всей видимости, напрямую заимствовано из Bixby Vision. Приложение сохранило тот же идентификатор пакета, и часть хранящегося в нём текста по-прежнему ссылается на Bixby Vision.

На Galaxy S26 Ultra у AI Vision больше нет собственной иконки в меню приложений. Оно вызывается из камеры и поддерживает перевод в реальном времени. В то же время старая кнопка Bixby Vision ранее была скрыта из меню камеры в One UI 9. Samsung не создаёт всю эту концепцию с нуля — это больше похоже на реорганизацию существующих строительных блоков под эгидой современной эры ИИ-агентов. И, возможно, именно это и было нужно Bixby Vision.

Vision также демонстрирует специфическую для Galaxy ситуацию, когда решения Samsung и Google объединяются в едином интерфейсе. Описание сцены должно быть связано с новой службой визуальных агентов, в то время как Ask пересылает изображение в Gemini. Translate идёт другим путём, к Samsung AI Vision. С точки зрения пользователя, это не обязательно недостаток. Напротив, если всё правильно организовано, среднестатистическому владельцу Galaxy даже не нужно знать, где заканчивается технология Samsung и начинается технология Google. Он нажимает кнопку, получает ответ, и всё.

Куда на самом деле попадают фотографии с камеры

Android Authority не удалось определить, будет ли сводка сцены, генерируемая Vision, создаваться локально на телефоне или в облаке. Предполагается, что операция будет происходить в рамках сервиса Visual Agent, который в настоящее время отсутствует на Galaxy S26 Ultra.

Однако код One UI 9.5 раскрывает интересную информацию о самом AI Vision. Была обнаружена настройка, позволяющая обрабатывать данные исключительно на устройстве для повышения конфиденциальности. Также присутствуют сообщения о проблемах с сетью и механизм переключения на локальный перевод, когда смартфон не может подключиться к сети. Согласно анализу Android Authority, новые функции указывают на возможность использования облачного перевода пользователями, вошедшими в учетную запись Samsung.

Это будет особенно важно в случае с камерой. Примером может служить обмен текстом, введенным в окно чата, с моделью ИИ. Постоянная фокусировка камеры на окружающем пространстве означает, что алгоритмы потенциально будут сталкиваться с документами, экранами компьютеров, лицами людей или интерьерами квартир.

Вторая новая функция менее впечатляющая, но может оказаться более практичной

Вторая обнаруженная функция может оказаться гораздо полезнее для фотографов. Samsung работает над «портретным эффектом в режиме «Фото»», также называемым в коде Auto portrait («Авто портрет»). Камера будет автоматически распознавать лицо человека или животного и позволять размывать фон без предварительного переключения из обычного режима «Фото» в режим «Портрет». Эффект также будет включаться вручную, а его интенсивность регулироваться с помощью ползунка.

Apple использует аналогичную концепцию со времен iPhone 15, хотя реализация отличается. Более новые iPhone могут записывать информацию о глубине при обнаружении человека, кошки или собаки, что позволяет применять портретный эффект к фотографии позже. Согласно коду, решение Samsung будет скорее переключать камеру в специальный режим «Авто портрет» во время съемки и применять размытие в момент съемки.

Источник: Android Authority