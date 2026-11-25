Миллионы водителей получили новую возможность в MAX, которой нет у других мессенджеров: теперь смартфон может заменить часть автомобильных документов! Популярный российский мессенджер продолжает стремительно развиваться, предлагая пользователям всё больше полезных функций за пределами обычной переписки. Очередное нововведение оказалось особенно интересным для автомобилистов: через раздел «Цифровой ID» теперь можно предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Казалось бы, бумажные документы можно оставить дома, а телефон превратить в полноценный цифровой кошелёк для водителя. Но не всё так просто! Можно ли теперь действительно ездить без оригиналов документов? Представители МВД уже разъяснили ситуацию, и ответ оказался не таким однозначным. Несмотря на появление цифровой альтернативы, привычные документы всё ещё придётся держать при себе. Причин несколько: требования правил ПДД из пункта 2.1.1, а также банальное отсутствие стабильного интернета в дороге. Так что новая функция действительно упрощает жизнь, но полностью избавляться от бумажных документов пока рано.

Источник: https://iz.ru/