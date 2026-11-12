Разработчик обучил ИИ-агента Claude играть в GTA 4

Пока многие пользователи с нетерпением ждут возможности опробовать GTA 6, один виртуальный геймер продолжает осваивать более старые части серии. Речь идет об ИИ-агенте, созданном пользователем Reddit под ником «Wonderful Ad»: он научил модель Claude играть в GTA 4 и множество других игр.

Чтобы реализовать это, разработчик воспользовался инструментом Claude Code. Совместно с этим ИИ-помощником для программирования он разработал MCP-сервер, который обеспечивает связь между Claude, устройством пользователя и, как следствие, самой игрой.

По словам автора, благодаря этому Claude получает «собственную клавиатуру, мышь, геймпад и доступ к записи экрана», что позволяет ему распознавать происходящее и управлять игровым процессом. Игры, такие как GTA 4, при этом запускаются в фоновом режиме на компьютере пользователя. Таким образом, он может продолжать пользоваться устройством, пока Claude параллельно играет. Более того, можно запустить несколько экземпляров Claude одновременно в разных играх. Пользователь делает это, чтобы автоматизировать тестирование самостоятельно разработанных модификаций (модов) для множества игр.

Однако одно лишь подключение к играм вовсе не означает, что Claude внезапно начнет проходить сюжетный режим GTA 4. Вместо этого ИИ способен выполнять в игре только простые команды — например, ехать, лететь или идти к заданным на карте точкам. Для этого в Claude Code для каждой игры создается отдельный профиль. В нем содержится информация о том, как выглядит мини-карта, как можно вращать камеру и как обозначаются целевые точки.

Claude еще очень далеко до уровня профессионального геймера. При управлении персонажем ИИ постоянно врезается в стены, автомобили и прохожих. По сути, он просто ищет кратчайший путь от текущего местоположения до заданной точки.

Помимо GTA 4, разработчик опробовал Claude и в ряде других игр. В Detroit: Become Human искусственный интеллект прошел первую сцену, в которой андроид ведет переговоры с другим андроидом, захватившим человека в заложники. Здесь Claude приходилось постоянно принимать решения, определяющие судьбу всех участников событий.

Впрочем, здесь же проявляются и ограничения: Claude выбирает только те варианты, которые явно отображаются на экране. Получать дополнительную информацию об окружении путем поворота камеры система пока не умеет. В Cities: Skylines ИИ-агент Claude попытался построить город, однако жители покинули его вскоре после заселения, поскольку в нем отсутствовали системы водоснабжения и канализации.

Желающие опробовать проект могут сделать это благодаря соответствующему репозиторию на GitHub. Однако, по словам разработчика, использовать данное решение следует только в однопользовательских играх. В многопользовательских играх такая интеграция может привести к перманентной блокировке со стороны античит-систем.

Источник: Reddit